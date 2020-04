Få tiden til at gå i din hjemby

I disse tider kan det være svært at gå tiden til at gå, uanset hvor man befinder sig. Biblioteker, shoppingscentre, museer, restauranter og meget mere er lukket. Derfor er der mange danskere der i disse tider kæmper med at få tiden til at gå, derfor får du herunder nogle forslag til, hvad du kan få tiden til at gå med i Ballerup.

Af SPONSORERET INDHOLD

Gå en tur i området

Det lyder måske som et forslag, som du godt selv kunne have fundet på, men vidste du, at du på Ballerup Kommunes hjemmeside kan finde masser af spændende forslag til nye gå-ruter?

Det anbefales at vi går minimum 30 minutter hver dag eller 10.000 skridt, men det kan være svært at få gået en hel masse, hvis man mangler inspiration til, hvor man kan gå hen. Måske har du efterhånden gået den samme rute mange gange, og oftest går man ture i det område man bor i.

I disse tider er alting vendt på hovedet, så hvorfor ikke udnytte tiden til at udforske nye og spændende gåture i kommunen. I hvert fald har Ballerup Kommunes hjemmeside samlet en masse forslag til gå-ruter, som du kan gå på 30 minutter, så du holder dig sund og i gang i disse tider.

Udendørs hjemmetræning

Selv fitnesscentrene har lukket i disse tider. Havde fitnesscentrene været åbne, var der sikkert mange, der kunne få mange timer til at gå med at træne i disse tider, hvor der ikke er så meget at give sig til. “Corono-kilo” er samtidig blevet en betegnelse for de ekstra kilo, som mange tager på i disse tider, hvor tiden går med hjemmebag og bingewatching af TV-serier.

Hvis du trænger til en pause fra hjemmebag og til at komme lidt op af sofaen, så kan du give dig i kast med hjemmetræning. I disse tider hvor solen skinner er det oplagt at dyrke træning udendørs, og faktisk er der rigtig mange redskaber, man kan benytte sig af i det fri til at dyrke alt den motion, man ellers plejer at gøre i fitnesscentrene.

På de sociale medier er der masser af inspiration at hente til hvordan man får mest ud af sin hjemmetræning eller udendørs træning.

Bliv klogere på noget nyt

Man kan også udnytte tiden til at blive klogere på noget nyt. Det kan være du altid har drømt om at blive klogere på madlavning, eller også går du og drømmer om at lære et håndværk.

Hvis du ikke ved, hvad du skal blive klogere på, så får du her et forslag; aktier. I disse tider er der mange aktier, som taber værdi, og derfor er det et godt tidspunkt at investere i aktier, så du kan tjene penge på din investering, når aktierne stiger igen. Du kan eksempelvis benytte eToro hvis du gerne vil have hjælp til at handle med aktier.