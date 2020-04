Tak for indsatsen på Sønderhaven

læserbrev Tak til Susanne B. Jørgensen, chef for omsorg og bolig, Center for Voksne og Sundhed, for hendes svar på mit indlæg.

Af Marion Nicola Simonsen, mor til ansat på Sønderhaven, August Wimmers Vej 14, 2500 Valby

Personale og ledelse på Sønderhaven, gør en kæmpe indsats hver dag for at undgå smitte blandt deres beboere og personale, der er vel årsag til at ingen, hverken beboere eller personale, er blevet smittede. Tusind tak for det.

Hvorfor afdelingen for omsorg og bolig, Center for Voksne og Sundhed i Ballerup Kommune besluttede, at der skulle smittede personer ind på Sønderhaven ved jeg ikke. Forklaringen i TV2 Lorry (den 23.april, red.) forstod jeg ikke helt, men nu er det heldigvis besluttet at de smittede beboere skal flyttes til et hus, hvor de er isoleret fra andre.

Jeg ønsker alt det bedste for de smittede og håber inderligt at alle bliver raske.

Jeg mener at jeg pointerede i interviewet, at min datter ikke er nervøs. Ledelsen gør alt for at personalet føler sig trygge.

Endnu engang vil jeg sige tusinde gange tak for den store indsats der gøres hver dag på Sønderhaven.