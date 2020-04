Volleydamer rykker op

volleyball Udbruddet af coronavirus betød, at volleyball-kampsæsonen blev lukket ned i utide.

Af Redaktionen

Men i Rosenlund Volley har man nu øjnene rettet mod efterårssæsonen, hvor Rosenlunds Dame 1 rykker op i 1. division.

Da kampsæsonen for 2. division blev afsluttet, manglede Rosenlund Volleys Dame 1 at spille to kampe og lå på andenpladsen i 2. division Sjælland.

Holdet afsluttede sæsonen med at spille et brag af en kamp med en sejr over topholdet Lyngby/Gladsaxe og lå lunt i svinget til at rykke op i 1. division.

Så stor var spændingen, da det blev meldt ud fra Volleyball Danmark, at turneringen ville blive afsluttet administrativt og lige så stor var jublen, da det blev meddelt, at Dame 1 nu officielt er en del af 1. division.

Holdets træner Mads Waidtløw Thomsen fortæller:

”Det har været mit personlige mål for holdet, siden jeg startede som træner sidste år, at vi skulle rykke op i 1. division, og jeg er utroligt stolt af alle spillerne. Vi ville selvfølgelig helst have spillet de sidste kampe i årets turnering, men med de spillerpræstationer, der er vist henover sæsonen, så er jeg ikke i tvivl om, at vi ville have nået målet alligevel,” siger den glade træner.

Også den nykårede 1. divisionsspiller Lise-Lotte Rudniak glæder sig:

”Vi afsluttede med at spille den bedste kamp i sæsonen, hvor alle spillere toppede i deres præstationer og vores træner havde øje for modspillernes svage punkter. Det var en utrolig god holdpræstation, og så er det dejligt at det bliver belønnet i den anden ende,” siger hun.