Indehaver af DancingTeam i Ballerup, Lone Lindgreen, skulle for 35. gang have afviklet årets store danseopvisning i weekenden. Men det blev der ikke noget af.

dans Coronavirus satte en stopper for årets store danseopvisning fra DancigTeam. Derudover har en brand raseret en tilbygning til danseskolen med store sod- og røgskader til følge.

Af Mia Thomsen

I fredags sad Lone Lindgreen, som driver danseskolen DancingTeam i Ballerup, i sin tomme dansesal og ærgrede sig. For her i hendes 35. sæson skulle hun under normale omstændigheder have rygende travlt med de sidste forberedelser til årets store danseopvisning i Herlev Hallen.

Den skulle have fundet sted lørdag den 25. april, og hun havde glædet sig helt vildt til denne dag. Men grundet corona-nedlukningen ligger danseskolen øde hen og årets store opvisning er aflyst.

”Det er for mig altid en stor dag og jeg ved, at alle mine danselærere, elever, forældre og tilskuere havde set frem til dagen. Dagen hvor alt det store træningsarbejde igennem hele sæsonen skulle vise frem, kostumer, kulisser, musik, lys og de mange dansetrin skulle gå op i en højre enhed,” fortæller hun og fortsætter:

”Jeg sidder her i salen og kigger rundt. Salen er i øjeblikket under renovation efter branden og det hele føles så underligt tomt.”

Brand i tilbygning

For oveni coronavirus og aflysninger har der også været brand i tilbygningen til danseskolen, så det har været nogle hårde uger for Lone og kompagni.

Renoveringen af salen begyndte i sidste uge med udskiftning af ventilationsrør og maling af loft, og Lone forsikrer, at det nok skal blive fint igen.

Men hun skal så lige have sorteret 244 kasser med ting fra den brandskadede tilbygning. Kasserne har hun opmagasineret hos et skadeservicefirma i Herlev i håb om, at indholdet kan reddes.

”Hele mit danseliv lå i de kasser. Noget er gået op i flammer og noget er sodet så meget til at det skal kasseres, andet håber vi kan blive reddet med ozonbehandling og vask,” fortæller hun.

I disse hårde tider forsøger hun at muntre sig selv og alle andre med tilknytning til danseskolen lidt op ved at dele billeder fra tidligere opvisninger på danseskolens facebookside. Så hun opfordrer alle, som har billeder fra tidligere år til at sende dem til hende, så hun kan lægge dem op.

”Så vi alle kan få smil på,” som hun siger.

Og så venter hun ellers bare spændt på, hvornår det mon bliver muligt at få lov slå dørene op og fylde salen med glade dansere igen.