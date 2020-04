Udendørs idrætsanlæg er åbne igen

Der er atter åbent på atletikstadion. Men der skal holdes afstand og trænes i små hold. Arkivfoto fra sidste års Skole-OL. Foto: Kaj Bonne

Nogle idrætsforeninger kan genoptage træningen på udvalgte udendørs idrætsanlæg i Ballerup Kommune.

Af Mia Thomsen

I weekenden var det atter muligt for nogle idrætsforeninger at genoptage træningen på udvalgte udendørs idrætsanlæg i Ballerup Kommune.

Der er kommet nye fælles anbefalinger fra KL, DIF, DGI og DUF, og i forlængelse heraf har kommunen valgt, at nogle idrætsforeninger igen kan begynde træningen på de udendørs anlæg, ligesom spejderne igen kan mødes ved deres vanlige udendørsområder.

De idrætsanlæg i Ballerup Kommune, der nu er genåbnet for foreningerne, er: Atletikstadion og petanquebanen i Ballerup Idrætspark, tennisbanerne i Damgårdsparken, skydebanerne i Råmosen og Hjortespring Golfbane.

Afstand og hygiejne

Det er dog fortsat vigtigt, at al idrætsaktivitet sker inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og derfor er der en række nye restriktioner, som foreningerne, der benytter anlæggene, skal leve op til.

Blandt andet må der ikke være mere end 10 personer til stede ad gangen, der skal holdes en afstand på to meter til hinanden – og så skal der selvfølgelig være ekstra fokus på hygiejne og rengøring af eventuelle redskaber eller rekvisitter.

Alle klubhuse, omklædningsrum og toiletter er fortsat lukkede, oplyser kommunen, der også understreger, at det kørende vagtkorps vil køre rundt og holde øje med, at alle overholder reglerne på de nyåbnede anlæg.

”Følges retningslinjerne ikke, får pågældende personer en henstilling. Konstateres gentagne brud af retningslinjerne på et anlæg, lukkes anlægget,” lyder det i et brev som er sendt ud til foreningerne i forbindelse med genåbningen.

Det er langt fra alle idrætsforeninger, der kan begynde træningen igen. For eksempel anbefaler DBU fortsat, at fodboldklubberne forbliver lukkede, da det vil være vanskeligt at gennemføre fodboldtræning, når der ikke må være flere end ti samlet og der skal undgås kropskontakt. Ballerup Kommune appellere i brevet til foreningerne til, at alle kommunens fodboldklubber følger denne anbefaling.