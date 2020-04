Om 2 minutter sætter du pris på Danmark!

SPONSORERET INDHOLD: Hvilken tid vi lever i lige nu. Mens vi står midt i en verdensomspændende pandemi, kan det være svært, at overskue det store billede. Alle de konsekvenser. Sundhed og økonomi er især områderne, der italesættes i medierne. Hvor mange ligger på intensiv afdeling? og hvor mange virksomheder må lukke ned?

Hvilken tid vi lever i lige nu. Mens vi står midt i en verdensomspændende pandemi, kan det være svært, at overskue det store billede. Alle de konsekvenser. Sundhed og økonomi er især områderne, der italesættes i medierne. Hvor mange ligger på intensiv afdeling? og hvor mange virksomheder må lukke ned? Der vil altid være meninger og perspektiver, der siger vi skulle have gjort det ene og det andet anderledes. Men vi kan faktisk godt sætte en lille smue pirs på den frihed, der eksisterer i medierne. Forhåbentlig fortsætter statistikkerne også med at afspejle, at vi vores regering handlede (lukkede ned) i god tid.

Men lad os lige prøve at se det lidt større billede, og kort fordøje hvordan det bliver grebet and i samfund langt fra vores eget!

Sundhedsfest med 7.000 deltagere i april!

Ja da du læser faktisk helt rigtigt. Det er nemlig hvad den Turkmenske president Gurbanguly Berdymukhamedov (det stavede jeg 60 gange), besluttede sig for at holde for under en uge siden. 7.000 deltagende cyklister til en sundhedsfest, samme tid som forsamlinger over 10 mennesker i Danmark blev bandlyst.

The Economist dækker Turkmenistan og corona-virussen, de beretter blandt andet også om, hvordan man har valgt at gribe situationen an rent lovmæssigt. Det er nemlig blevet fuldstændig forbudt at nævne ordet ‘corona’. Det medfører fængelsesstraf. Ifølge presidenten selv (jeg skriver ikke hans navn igen!), har landet 0 tilfælde af corona. Dette til trods for, at Turkmenistan grænser op til Iran, som har mere end 90.000 smittetilfælde.

Lad os bare sige tak til Mette, for en anderledes approach til tingene.

Halvdelen af os keder os ihjel

En tredje diskurs i medierne, ikke mindst på de sociale medier, har omhandlet kedsomheden. Eller rettere, hvad kan vi finde på at lave, for at få hverdagen til at gå, i en verden med begrænset adgang til sociale aktiviteter

Der er også set kreative tiltag fra lokale sportsforeninger under corona krisen. Her har man bl.a. Måtte være kreative for at få indtjeningen til at løbe rundt, og samtidig opretholde kontakt til medlemmer, uden brug af faciliteterne. Mens alt fra de lokale foreninger til divisionsfodbold – og ja, alt global sport også er gået i stå, har kedsomheden langsomt indfundet sig i stuerne, blandt den store del af befolkningen, der sidder og ser passivt til.

Uanset om man befinder sig i en lokal sportsklub i ballerup-området, på elite-sportplan, bor i Turkmenistan eller arbejder som skolelærer på sjælland. Så har man den seneste måned stået overfor sin egen udfordring og forandring. Om du vælger at forsøge dig med at vinde gratis penge på online casino, eller om du begiver dig i kast med en slankekur, så har du et valg. Set fra det store billede, kan du måske også selv afgøre om dit valg, kan ændre dine udfordringer til muligheder.

Man kan ihvertfald begynde med at sætte pris på, vi ikke bor i et lukket samfund!