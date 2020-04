Klar til nedrivning i Skovlunde Center Nord

Matas og renseriet er lukket og det betyder, at der nu er klar til nedrivning og derefter opførelsen af næste etape i Skovlundes nye bymidte. Foto: privatfoto

Nybyggeri Nu er både Matas og renseriet i Skovlunde Center Nord lukket. Dermed er der fri bane til, at man kan påbegynde nedrivningen og opførelsen af næste fase.

Af Ulrich Wolf

Det har længe været en tom og forladt fornemmelse at gå igennem Skovlunde Center Nord.

Nu er der lidt mere tomt, for både Matas og renseriet er lukket og dermed er alle butikker i den østlige del af centret mod Torvestrædet væk.

Nu venter næste fase, som er nedrivning og opførelsen af etape to, der kommer til at bestå af både boliger og butikker i gadeplan ud mod det nye ’handelsstrøg’.

Men der går stadig lidt tid, inden man vil se nedrivningsarbejdet gå i gang.

Gang i planlægningen

”Nu har vi alle lejere ude og dermed er vejen banet for, at vi kan begynde at rive ned. Det vil ske hurtigst muligt. Men vi er ved at forhandle og planlægge, hvordan der skal se ud og hvem der skal rykke ind i de nye byggerier. Den plan skal være på plads først, inden vi går i gang,” siger Henrik Nielsen, salgs- og udviklingsdirektør i JN Group.

Han vil ikke afsløre, hvornår man går i gang, blot at det vil ske hurtigst muligt.

Der er også forhandlinger i gang med de resterende butiksindehavere på den anden side af Torvestrædet, men de skal først være ude af deres lejemål til sommeren 2021.

Nyt spisested

Blandt de resterende butikker kan én være i spil til at rykke ind i det helt nye byggeri ved siden af Netto og apoteket.

Her er nemlig et ledigt lokale, hvor der skulle have været en café.

”Dem, som skulle have åbnet cafeen, er gået kold, så nu kigger vi på andre muligheder. Vi forhandler med de andre butikker i centret allerede nu, og det er oplagt, at et af spisestederne måske kan rykke ind i det tomme lokale. Det kunne sagtens være en af de lokale, der måske ikke så godt kan tåle at flytte og lukke ned,” siger Henrik Nielsen, som dog ikke kan afsløre noget om, hvem eller hvornår.