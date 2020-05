Oli satte gang i plejecentret

Oli sørgede for fredagsunderholdningen på Lindehaven. Foto: Kaj Bonne

Der er flere koncerter på vej på Plejecenter Lindehaven. Fredag var der musikals besøg af Oli.

Af Mia Thomsen

På Plejecenter Lindehaven i Ballerup kan tiden godt blive lidt lang for beboerne, der på grund af faren for coronasmitte, må undvære besøg af deres kære.

Men så er det godt, at nogle af de ansatte på stedet kan sørge for lidt underholdning til formiddagskaffen.

Fredag lagde sangeren Oli vejen forbi Lindehaven sammen med sin guitarist for at spille og synge lidt for beboerne og personalet på plejecentret. Se billeder fra koncerten her: Popfest på plejecentret

”Han var meget imødekommende for det ældre publikum. Han havde valgt nogle stille og rolige sange, som kunne passe ind i de ældres smag. Det blev også modtaget rigtig godt, og samtlige beboer havde en festlig oplevelse med god musik i en festklædt have med glitter og disko-kugle,” fortæller Henriette Brorly, der er socialpædagog på Lindehaven.

Oli – eller Oliver Genckel Petersen, som han også hedder – er i øvrigt lillebror til Nik fra popduoen Nik & Jay. Han udgav sin første single i november og bruger nu tid på at tage rundt og sprede smil og glæde med sin musik i disse coronatider.

Plejecentret har allerede flere koncerter i støbeskeen de kommende uger, blandt andet får de besøg af sangerinden Monique den 13. maj.