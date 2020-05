Fryser var skyld i brand i Aldi

Rengøringsfolkene har travlt i den røgskadede butik, der genåbner snarest muligt.

I sidste uge var der brand i Aldi på Baltorpvej, som siden har været lukket.

Af Mia Thomsen

Vi har været i kontakt med Aldis kommunikationschef Kristian Jessen, som fortæller, at en fryser var årsag til branden.

Heldigvis udviklede branden sig ikke, så det var kun fryseren, der tog skade af ilden. Til gengæld udviklede branden så kraftig røg, at alle varer, alt materiale og lofter har skullet fjernes og kasseres.

Nu arbejdes der på højtryk på at få gjort butikken klar igen, og Aldi håber, at der kan åbne allerede i den kommende weekend, men det afhænger lidt af, hvor hurtigt det professionelle rengøringsselskab kan nå at blive færdige, da alt skal rengøres, oplyser kommunikationschefen.