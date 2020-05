Skaterdrømme på flyvestationen

Der bliver ekstra god plads til blandt andet rulleskøjtefolket, hvis den nye skater- og rulleskøjtepark på flyvestationen bliver en realitet. Foto: Lars Maagaard

Planerne om en storstilet skater- og rulleskøjtebane på den gamle flyvestation er undervejs. Furesø Kommune har bevilget knap syv millioner kroner og håber nu, at Nordea Fonden er interesseret i at donere resten.

Af Ulrich Wolf

Det kan blive et af områdets helt store friluftsattraktioner. En stor og kreativ park til skater- og rulleskøjtefolket, og samtidig et område, der kan tiltrække friluftselskere fra hele regionen – blandt andet Ballerup.

Det er den vision, som Furesø Kommune har arbejdet på i flere år siden og som man ved indgangen af året bevilgede 6,75 millioner kroner til.

Planen er at udvikle den såkaldte ’Flyvestation på hjul’, der blandt andet skal indeholde en 200 meter lang, oval speedskaterbane, en skaterpark og en opgradering af flyvestationens såkaldte pilothotel med café- og klubfaciliteter, omklædning og opbevaring.

Furesø Kommune har i samarbejde med foreningerne Rulnord og Furesø Skaterpark arbejdet på projektet længe og siden den kommunale bevilling blev en realitet, har Nordea Fonden fået en ansøgning om at donere den anden halvdel af pengene til at realisere projektet.

Inspiration fra Ørestaden

”Hele projektet begyndte med en ansøgning til en stor EU-cykelpulje, hvor vi ville bruge den netop nedlagte flyvestation til grønne og rekreative formål. Den fik vi ikke, men vi arbejdede videre med ideen og afholdt blandt andet flere cykeldage. Efterhånden fik rulleskøjtedelen mere plads og sammen med Rulnord og Furesø Skaterpark fik vi ideen til det her projekt. Blandt andet inspireret af ’Plug and Play’ i Ørestaden,” siger projektleder Lene W. Hartmann fra Furesø Kommune.

Siden har politikerne altså nikket ja til at støtte projektet og Nordea Fonden tygger nu på at give den anden halvdel.

”Vi ved, at Nordea Fonden er interesserede, men der kommer tidligst et svar i juni måned. Men der er i hvert fald en klar interesse fra deres side. Det er et rigtig stort projekt, der bliver prioriteret højt i Furesø Kommune. Den nye bane vil ikke bare være for lokalområdet men vil kunne bidrage til rigtig meget sundhed og bevægelse og aktivitet i hele regionen. Så vi glæder os og håber, at det snart bliver en realitet, ” siger Lene W. Hartmann.

Brugerindflydelse

Hun fortæller, at man, hvis Nordea Fonden også giver penge, vil nedsætte en brugergruppe, så de kommende brugere får mest mulig indflydelse på udformningen af Flyvestationen på hjul.

”Jeg kan ikke sige, hvornår det vil være færdigt, men hvis vi få pengene, så bliver det hurtigst muligt, for som sagt er det et projekt, der rækker langt ud over kommunens grænser og som vi prioriterer højt,” siger Lene W. Hartmann.