Tre gode råd til dig, som gerne vil være mere i bevægelse i hverdagen

SPONSORERET INDHOLD: Danskere bruger mere og mere tid i stilstand i hverdagen, og dette kan have en negativ på mange forskellige aspekter af hverdagen. Det kan have en negativ effekt på den søvn, som man får om natten.

Det kan have en negativ effekt på den energi, som man skal bruge på arbejdspladsen. Derfor er det en god ide at implementere mere motion, hvor man kan, og i denne artikel finder du tre gode råd til, hvordan du kommer i mål med en hverdag i bevægelse.

Den eldrevne cykel

For mange er undskyldning for at sidde i længere tid om dagen, at de behøver bilen til og fra arbejde. I mange tilfælde, så er dette korrekt. Men for mange, som har en overkommelig transport til arbejde, så kan elcyklen være vejen til en hverdag med mere bevægelse. Har du børn, kan man købe en el-cykel med lad, og er du alene, så kan du købe en cykel, som kan få dig hurtigt fra a til b. El-cyklen gør det nemmere at komme frem, men dette betyder ikke, at du ikke får motion, mens du sidder på cyklen.

Gør trapperne til din ven

Vil du gerne have mere bevægelse i hverdagen, så er det vigtigt, at du gør trappen til din bedste ven. Er der trapper på arbejdet, så tag dem i stedet for elevatoren, og er der trapper i din opgang derhjemme, så tag dem i stedet for elevatoren. Dette kan give dig mere bevægelse i hverdagen, og du er dermed sikret, at du får bevæget dig mere end normalt. En anden fordel ved at tage trapperne er også, at det er en af de mest effektive øvelser til at stramme både baller og lår op.

Leg med børnene

Har du børn, så kan dette være den perfekte metode til at bevæge dig mere i hverdagen uden, at du skal bruge ekstra tid i fitnesscenteret. Leger du med dine børn, så kan blot det at tage dem en tur på legepladsen eller i haven være nok til at pulsen op at køre. Dette kan være gennem fodbold eller måske at klatre i stativer på legepladsen. Uanset, hvordan du og dine børn godt kan lide at lege, så er det vigtigste her blot at huske, at den motion du får, selv om det er lidt, stadig er meget bedre end den, som du ikke får.