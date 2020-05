Hvad betyder pandemien for Trumps chancer for genvalg?

SPONSORERET INDHOLD: Verden står i en alvorlig situation. Lige nu er hele verdenssamfundet lukket ned pga. den globale pandemi, der i øjeblikket raserer planeten. Det ligner den største globale pandemi siden Den Spanske Syge, og det største finansielle kollaps siden finanskrisen i 2007-2010.

Af Randi Salzwedell

Verden står i en alvorlig situation. Lige nu er hele verdenssamfundet lukket ned pga. den globale pandemi, der i øjeblikket raserer planeten. Det ligner den største globale pandemi siden Den Spanske Syge, og det største finansielle kollaps siden finanskrisen i 2007-2010. Netop dette kan få alvorlige konsekvenser for Donald Trump, når han til november skal op i mod Joe Biden til USAs præsidentvalg.

Pandemien har vendt op og ned på Donald Trump, der alene på de økonomiske tal havde ført USA frem til et historisk godt økonomisk udgangspunkt. Lige nu kan alt det økonomiske fremskridt være tabt på gulvet sammen med mange millioner amerikanske arbejdspladser, da denne kinesiske virus har taget pusten fra verdensøkonomien.

Foruden det økonomiske perspektiv har over en million amerikanere fået konstateret den nye virus og næsten 50.000 amerikanere er døde. Hvad får denne pandemi af konsekvenser for Trumps chancer for et genvalg til november? Det kigger vi nærmere på i denne artikel, hvor vi stiller skarpt på det amerikanske præsidentvalg som man kan spille på med en spilnu bonuskode 2020 lige her. Det kan godt betale sig at holde øje med de forskellige bonuskoder. Her er der flere fordele at hente.

Muligt at Trump prøver at udskyde valget

Det er dog muligt for Donald Trump, at han kan forsøge at udskyde valget på grund af smittefaren ved at afholde store forsamlinger. Ved de seneste meningsmålinger var forskellige institutter uenige om, hvordan USA kommer til at stemme ved næste valg. Biden førte i nogle målinger, mens Trumps såkaldte “Approval Ratings” var højere end de hidtil havde været. Det kommer altså helt an på, hvordan Trump og USA kommer ud af pandemien, og hvordan økonomien ser ud på den anden side. For hvis Trump ser ud til at tabe i målingerne kunne det være muligt for ham at købe ved tid at udskyde valget et par måneder. Det bliver vi meget klogere på i de kommende måneder.

Biden mod Trump er en uforudselige nævekamp

For slaget mellem den nuværende republikanske præsident Donald Trump, og Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden kan ende med at blive en forudsigelig affære som kan afgøres på få stemmer og stater. Det kommer meget an på, hvordan USA kommer ud af denne krise og hvorvidt amerikanerne tillægger Donald Trump skylden for krisens omfang. Joe Biden, der var vicepræsident under Barack Obama, har tidligere været ude og kritisere Donald Trump for ikke at gøre nok i forhold til at hjælpe med at bekæmpe sygdommen.