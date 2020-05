Find på det bedste tema til din næste fest

SPONSORERET INDHOLD: Mange danskere sukker i øjeblikket efter fest og farver. Det gør du måske også? Hvis du forestiller dig, at du skal holde en fest til sommer, hvor alle dine venner fra Egebjerg, Pederstrup og måske endda Herlev kommer for at deltage – så er du også nødt til at finde på noget ekstraordinært.

Mange danskere sukker i øjeblikket efter fest og farver. Det gør du måske også? Hvis du forestiller dig, at du skal holde en fest til sommer, hvor alle dine venner fra Egebjerg, Pederstrup og måske endda Herlev kommer for at deltage – så er du også nødt til at finde på noget ekstraordinært. Det kan være et gennemført festtema, men hvilket festtema skal du vælge? Herunder får du nogle idéer.

Casino Royale

Når du skal holde en fest med et tema, er det altid et hit at lave dit hus eller din lejlighed om til et casino. Det er et nemt tema, der ikke kræver det store. Du kan tænke James Bond ind i det hele. Derfor kan du eksempelvis servere en Vodka Martini, “shaken not stirred,” eller en Gin og Tonic til dine gæster. Derudover bør du anskaffe dig en grøn dug, som skal pynte dit bord. Det giver den rette stemning. Som aktivitet kan I spille alverdens kort- og terningespil. Poker er dog uundværligt. Det er tilmed også muligt at købe en lille roulette.

Tænk kreativt og skab det bedste casino i dit hjem. Det bliver en fest, I husker.

Back to the 80’s

80’erne er altid populære, når det kommer til temafester. Det er faktisk en sikker vinder. Måske levede du og dine venner jeres ungdom tilbage i 80’erne, hvorfor det kan blive en nostalgisk fest. Hvis du vælger et tema som 80’erne, kan du bede dine venner om at være klædt ud i bedste 80’er-stil.

Derudover skal du gå amok med pynten. 80’erne skriger af en masse farver, glimmer og glitter. Du kan eksempelvis købe et foliegardin i vilde farver, som kan hænge i din dør. Når dine gæster træder ind bag gardinet, rejser de 40 år tilbage i tiden. Til sidst skal I selvfølgelig danse natten lang til alle de kendte sange fra 80’erne.

And the Oscar Goes To…

Du kan ligeledes vælge at holde en Oscar-fest. Dette festtema kan du med fordel kombinere med det mere overordnede Hollywood-tema.

Hvis du har plads, kan du lægge en rød løber ud, som dine gæster kan få taget et flot billede på, inden de kommer ind til selve festen. Derudover kan du bede dem om at komme i deres fineste tøj, således at alle kommer i den rette stemning.

Til en Oscar-fest er det desuden oplagt at uddele Oscar statuetter til dine gæster i kategorier, du selv bestemmer. Fyr konfettirørene af – det bliver en sand fest.