Baltoppen LIVE står på spring

Baltoppen LIVE er klar til den kommende sæson og musikteaterchef Ib Jensen håber, at der kommer så meget styr på corona-udbruddet, at efterårsprogrammet kan gennemføres efter planen.

Af Redaktionen

Baltoppen LIVES musikteaterchef Ib Jensen glæder sig til at præsentere den nye sæson. Og han glæder sig til at få lov til at genåbne, så snart det er forsvarligt.

Siden myndighederne i marts pålagde teatre, spillesteder, biografer og andre kultursteder at lukke ned på grund af coronasmitten, har han og personalet ligget vandret for at lave aftaler om at udskyde de berørte aflyste arrangementer.

”Heldigvis er det lykkedes at lave nye aftaler med mange af kunstnerne, så vores gæster kommer ikke til at gå glip af arrangementerne”, siger Ib Jensen.

Musikteaterchefen har desuden haft travlt med at kommunikere med de gæster, der har været berørt af aflysningerne.

”Vi tilbyder alle, der havde billet til de aflyste arrangementer, at de kan benytte den oprindelige billet til den nye dato. Hvis gæsterne ikke kan komme den nye dato, kan man, inden en vis tidsfrist, anmode om at få sine billetpenge refunderet. Er arrangementerne blevet totalt aflyst, får gæsterne pengene retur.”

Ib Jensen fortæller at han er meget positiv over gæsternes reaktioner.

”Alle har stor forståelse for situationen og udviser stor tålmodighed. Af og til er der mails med informationer om, hvorledes man skal forholde sig, der desværre ikke når frem til gæstens indbakke. Dem servicerer vi med højeste prioritet, når de henvender sig. Der går også tid førend billetpenge tilbageføres, da vores billetoperatør har ekstremt mange sager at håndtere. Også her udvises der tålmodighed blandt vores gæster.”

Berører og imponerer

Efter sommeren skruer Baltoppen LIVE op for scenekunstprogrammet. De seneste år har musikteatret, som Weekendavisen har omtalt som ”den progressive forstadsscene”, gjort sig særligt bemærket ved at invitere internationale verdensturnerende danse – og nycirkuskompagnier til Ballerup.

”Vores mission er blandt andet at vise, at man gennem scenekunst kan berige sit liv. Jeg leder efter forestillinger, der er umiddelbart tilgængelige. Og her kommer det non-verbale fysiske teater ind i billedet. Finder man værker, der på poetisk facon fortæller enkle historier om menneskelige relationer eller udfordrer kroppens formåen, er det en gave. Jeg søger danseforestillinger, der berører gæsterne. Og nycirkusforestillinger, der imponerer gæsterne. Og gerne begge dele på én gang,” forklarer Ib Jensen.

Den kommende sæson byder foreløbig på hele 20 opførelser af dans, nycirkus, performances og utraditionelt teater.

Blandt andet kommer det populære britiske dansekompagni Motionhouse, som tidligere har betaget Baltoppen LIVE’s gæster med deres spektakulære shows, igen til oktober med det nye værk ’Nobody’, der bærer Motionshouse’ signatur: Kraftfuldt fysisk akrobatisk danseteater i sync med tryllebindende grafiske projektioner, et stemningsskabende soundtrack og et unikt set design.

I november gennemføres gæstespillet ’Out of Chaos’, der blev udsat i marts måned, med det australske kompagni Gravity and Other Myths. Otte topakrobater og én musiker skaber bjergtagende scenebilleder, mens de frygtløst udfordrer grænserne for fysisk formåen i en sådan grad, at publikum sidder som naglet til sæderne i åndeløs spænding og betagelse.

Man kan se det fulde program – og følge udviklingen i forhold til corona-aflysninger eller ændringer på www.baltoppenlive.dk.

Til oktober kommer britiske Motionhouse igen til Ballerup. Denne gang med forestillingen ’Nobody’. Foto: Chris Nash