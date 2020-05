Pendlere vrede over busplan

Region Hovedstadens spareplaner på bustrafikken lægger op til, at blandt andet linje 350S skal beskæres, så den ikke længere kører helt til Ballerup, men får endestation på Malmparken. Et forslag, der bestemt ikke vækker begejstring hos pendlerne. Arkivfoto

Den nye busspareplan fra Region Hovedstaden vækker ikke glæde hos pendlerne. Pendlertalsmand Torben James Jensen mener, at Movia slet ikke lytter til pendlerne.

Af Ulrich Wolf

Den store spareplan, som Region Hovedstaden har varslet på busområdet, vækker ikke megen begejstring.

De lokale politikere har været ude med riven overfor planerne og blandt andet kaldt dem en katastrofe for Ballerup og for hele regionen. Men de vækker heller ikke begejstring hos talsmanden for pendlerne på Frederikssundsbanen. Altså mange af de mennesker, der til dagligt bruger eller er afhængige af de busser, der kan blive berørt af spareplanerne. Det er især linjerne 55E og 350S, der er i spil til at blive ramt af spareplanen for 15 millioner kroner.

”Det er to livsvigtige ruter der beskæres. De fragter hver dag rigtig mange mennesker til og fra store erhvervs- og studieområder. Der er både et stort DTU-campus i Ballerup og Ballerup Super Arena. Hvordan skal de mennesker komme rundt? Vi har forsøgt at komme i dialog med Movia om det her, men vi er overhovedet ikke blevet hørt. De besparelser giver slet ingen mening,” siger Torben James Jensen, talsmand for pendlerne.

Han anerkender, at regionen skal spare.

”Der må kunne findes penge andre steder end på så vigtige ruter, der rammer så bredt. Eksempelvis kører linje 145 i Skovlunde. Der er ikke mange passagerer. Den rute kunne linje 834, servicebussen sagtens køre. Der findes andre og mere rimelige løsninger, hvis man ville lytte til brugerne,” siger Torben James Jensen, som vil fortsætte med at gå til Movia og politikerne.

”2020 skal være året, hvor pendlerne skal med ved bordet,” pointerer han.