Würtzen: “Region Hovedstaden er ved at smadre den regionale trafik”

Buslinje 350S er udpeget som en mulig besparelse - enten ved at afkorte ruten, så den ikke længere kører helt til Ballerup, men får endestation på Malmparken eller ved helt at nedlægge den. Foto: Gestur Leó Gíslason/Colourbox

Region Hovedstaden har nu fået udarbejdet yderligere besparelsesforslag på den kollektive trafik og et af punkterne er en total nedlæggelse af linje 350S. ”Et fuldstændig uacceptabelt forslag,” lyder det fra borgmester Jesper Würtzen.

Af Mia Thomsen

Region Hovedstaden skal spare 15 millioner kroner på den kollektive trafik, og som man har kunnet læse om her i avisen de seneste uger, bliver Ballerup hårdt ramt, hvis regionen gennemfører de besparelser, der har været i spil.

Et af spareforslagene lyder på at afkorte linje 350S, så den i stedet for at køre fra Nørreport til Ballerup Station, kun skal køre til Malmparken Station. Et forslag der har mødt massiv kritik fra både lokalpolitikerne her i Ballerup samt brugerne af buslinjen.

Men siden er Region Hovedstaden gået videre med deres beregninger og har på baggrund af regionens trafikudvalgs møde den 15. april og trafikudvalgets dialogmøde med kommunerne den 22. april fået udarbejdet yderligere besparelsesforslag.

Et af dem en total nedlæggelse af 350S – et forslag der kommer noget bag på borgmester Jesper Würtzen, som kalder det ’en helt misforstået opgave’.

”Det er ganske enkelt paradoksalt, at Region Hovedstaden er ved at smadre den regionale trafik og et regionalt arbejdsmarked og studiemiljø ved at nedlægge en meget benyttet buslinje. Alle pendlere i vores region bliver straffet, hvis linje 350S bliver nedlagt,” siger han.

Komplet uforståeligt

Allerede efter første udspil, hvor regionen lagde op til en forkortelse af linje 350S, var borgmesteren ude med riven, men efter denne seneste udvikling skærper han kritikken.

”I første omgang kaldte jeg besparelsen en ’ommer’, men med den nyeste udvikling in mente vil jeg kalde det ’en helt misforstået opgave’. Det er faktisk i mindre grad borgerne i Ballerup Kommune, der bliver ramt. Det rammer erhvervslivet, de studerende og de psykisk sårbare fra hele hovedstadsområdet, som står til at blive de store tabere.”

Buslinje 350S er nemlig en meget brugt linje mellem København og det store erhvervs- og studieområde Lautrup. Derudover betjener den også Psykiatrisk Center Ballerup.

”Det er et fuldstændigt uacceptabelt forslag til en besparelse. I hovedstaden er vi en sammenhængende region, hvor vi bor, studerer og arbejder på tværs af kommuner. Den kollektive trafik er en kerneopgave for Region Hovedstaden, og det er deres fornemste opgave at løfte de tværkommunale ruter. Den opgave skal de simpelthen løfte. Derfor er det komplet uforståeligt, at Region Hovedstaden nu påtænker at hive tæppet væk under den kollektive trafikbetjening til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og regionens eget psykiatriske hospital. Det rammer alle i vores region hårdt,” understreger Jesper Würtzen.

Region Hovedstadens trafikudvalg skal diskutere spareplanerne i aften, tirsdag den 5. maj. Man kan se dagordenene med samtlige bilag om sagen her: Møde i trafikudvalget 5. maj