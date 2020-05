Gode kommunale prioriteringer hjælper økonomien

læserbrev Coronakrisen har sat pres på vores økonomi.

Af Kim Valentin (V), MF, valgt i Ballerupkredsen

Fra Christiansborg har vi ophævet anlægsloftet for 2020, der giver kommunerne mulighed for at investere og fremrykke investeringer i infrastrukturen og andre samfundsnyttige formål.

Jeg glæder mig over, at kommunalbestyrelsen i Ballerup følger op med initiativer til at understøtte kommunens økonomi og erhvervsliv.

Fremrykning af vedligeholdelsesprojekter vil gavne ordrebøgerne i det lokale erhvervsliv, imens kommunen får løst en række allerede planlagte opgaver. Det er godt, og det er den helt rigtige måde at tackle krisen. Hvis vi tænker smart, bruger vi situationen til at opruste samfundet forskellige relevante steder, imens vi bevæger os mod lysere økonomiske tider.

Der er god grund til at rose kommunalbestyrelsens hurtige beslutning om at fremrykke renoveringsopgaver for 10 millioner kroner og straksbetaling af regninger til erhvervslivet for samlet 42 millioner kroner.

Jeg glæder jeg mig over at være borger i et så velfungerende og konstruktivt samfund som det danske. Det er ikke sikkert, vi har set det værste af den økonomiske krisen endnu, men i fællesskab er jeg overbevist om, at vi kommer styrket ud på den anden side.