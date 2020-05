Idé til udlån af biblioteksbøger

læserbrev Biblioteket har jo været lukket i flere uger.

Af Hans-Jørgen Stenhøj, Langekærvej 14, Ballerup

Håber at nedennævnte idé har været overvejet, ellers er det til fri afbenyttelse:

Bøger bestilles på nettet. De bestilte bøger findes af en bibliotekar. En pose med de omhandlede bøger, for eksempel max fem styk, placeres udenfor biblioteket med afhentning for eksempel klokken 10-12 på hverdage. Her sker aflevering ligeledes. Inden bøgerne kommes i poser aftørres de med håndsprit – og det samme gør brugerne ved aflevering. Brugerne underrettes når bøgerne ”er klar” og man har et par dage til afhentning.

Skulle det være svært at få til at fungere for en stor del af bibliotekets brugere?

Svar fra biblioteket:

Kære Hans-Jørgen. Tak for dit læserbrev og din gode idé.

Lige nu er Danmarks biblioteker i en helt særlig situation, som vi ikke har prøvet før. Situationen kalder på anderledes løsninger, og dem har vi allerede haft en del af i Ballerup.

Mange af dem er og har været digitale på hjemmesiden bib.ballerup.dk, men vi har også fokus på de mere analoge løsninger.

Idéen med bogposer har vi undersøgt i en længere periode, og det er vigtigt for os, at det kan ske sikkert, trygt og uden smitterisiko for lånerne.

Vi arbejder fortsat på en god løsning, og jeg håber, at vi kan have et tilbud klar i løbet af en overskuelig fremtid.

Indtil da håber jeg, at du og alle andre vil gøre brug af det digitale bibliotek, som også har mange gode tilbud, indtil vi kan slå dørene op igen.

Ravinder Kaur-Pedersen, bibliotekschef