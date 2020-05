Busspareplan: Politikere på tilbagetog

læserbrev Så gik det endelig op for et flertal af partier i Region Hovedstaden, at deres borgerfjendske besparelser på busser og regionaltog, var skrækeksemplet, for hvordan man ikke driver respektfuld og demokratisk politik.

Af Finn Rudaizky (O), medlem af Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti