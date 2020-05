Butikker siger nej til kontanter

Nogle butikker vil ikke tage imod kontanter fra kunderne. ”Det er faktisk et almindeligt betalingsmiddel og det er slet ikke tilladt at afvise kunder, der betaler med kontanter,” lyder det fra Kim Larsen fra Ballerup, hvis 94-årige farmor blev afvist i to forskellige butikker, da hun ville betale med kontanter. Foto: privatfoto

Penge En ældre dame oplevede, at butikker i Ballerup afviste at tage imod kontanter. Selvom reglerne foreskriver, at de skal tage imod rede penge, så gør tiderne det svært for butikkerne.

Af Ulrich Wolf

Kim Larsens farmor på 94 år var mandag den 20. april ude at handle i butikkerne i Ballerup. Hun besøgte blandt andet garnbutikken Fox & Jane i Centrumgaden samt Skjold Burne på Sct. Jacobsvej.

Den ældre dame ejer ikke et betalingskort, men bruger udelukkende kontanter. Det skulle dog vise sig at blive et problem, for i begge butikker afviste de, at tage imod hendes kontanter – og hun måtte gå tomhændet derfra.

Det endte med, at Kim Larsen måtte gå med hende derned igen og betale med sit dankort i butikkerne for at farmoderen kunne få sine varer. Det undrer ham dog, at butikkerne ikke tager imod kontanter.

Klinger hult

”Jeg synes det er mærkeligt, at man ikke kan betale med kontanter. Det er faktisk et almindeligt betalingsmiddel og det er slet ikke tilladt at afvise kunder, der betaler med kontanter. Jeg synes også det klinger lidt hult, at butikkerne brokker sig over, at der ikke kommer nogen kunder i de lokale butikker, og når de så kommer, så afviser man dem,” siger Kim Larsen.

Ifølge betalingslovens paragraf 81, stk 1 har betalingsmodtagerne som udgangspunkt pligt til at tage imod kontant betaling i tidsrummet fra klokken 06 til klokken 20, hvis de tager imod betaling med eksempelvis betalingskort eller mobilbetaling. Reglen kan ifølge loven ikke omgås med skilte om, at man ikke tager imod kontanter eller ved at undlade at have byttepenge. Man kan dog undtages, hvis butikken ligger i et særligt udpeget røveriudsat område.

Overtrædelse af loven kan medføre bødestraf.

Kim Larsen fortæller, at man i Skjold Burne brugte argumentet, at banken er lukket, mens man i Fox & Jane fortalte, at reglerne i betalingsloven er ude af kraft grundet corona-situationen.

Hos Fox & Jane i Centrumgaden kan man sagtens huske episoden – men afviser forklaringen.

Prøver at navigere

”Det er helt rigtigt, at vi i en uge ikke tog imod kontanter. Vi havde lukket i en uge, så måtte vi gerne have åbent, men havde ingen midler til at beskytte os. De fleste af vores kunder er ældre og dermed udsatte. Vi vil ikke være skyld i, at fru Hansen bliver smittet eller giver smitten videre. Vi forsøgte at navigere i det her og vi får ingen retningslinjer fra myndighederne, så vi måtte selv passe på os selv og vores kunder. Vi omgik reglerne, det ved vi godt, men vi har genindført at tage imod kontanter. Så nu kan man betale som man plejer,” siger Jane Marquardsen, indehaver af Fox & Jane.

Hun afviser dog fuldstændig, at nogen i hendes forretning skulle have henvist til en betalingslov.

”Jeg står ved, at vi gjorde det her i en uge for at beskytte vores kunder og os selv. Men der er ingen, der har henvist til nogen betalingslov. Det afviser jeg fuldstændig. Det har intet på sig,” siger Jane Marquardsen.

Har ingen kontanter

Hos Skjold Burne på Sct Jacobsvej hænger der stadig et skilt på døren, der tydeligt fortæller, at der ikke tages imod kontanter. Indehaver Flemming Foged Hansen tager hele sagen ganske afslappet.

”Vi afviser kunder, der har kontanter. Det handler simpelthen om, at banken er lukket. Jeg har ingen byttepenge, så da filialerne pludselig lukkede ned, fik jeg et problem. Så jeg tager ikke imod kontanter og det er sådan det er nu. Det er bestemt ikke af ond vilje, og så snart bankerne igen åbner deres filialer, så tager vi igen imod kontanter,” siger Flemming Foged Hansen, som mener, at sagen er lidt ude af proportioner.

”Vi har en helt ekstraordinær situation, hvor hele verden er ved at brænde ned omkring os. Så at nogle kunder ikke kan betale med kontanter, det ser jeg ikke som et stort problem. Jeg ved godt, at reglerne foreskriver, at vi skal tage imod kontanter, men jeg har ganske enkelt ikke nogen for tiden,” siger Flemming Foged Hansen.

Penge på plads

Men man kan stadig betale med kontanter i langt de fleste butikker og leverancen af kontanter er ikke stoppet, understreger filialdirektør Henrik Nors fra Nordea i Ballerup.

”Vi har ingen kontanter i vores lokale filial, det er rigtigt nok. Men med hensyn til erhvervsdrivende, så er der faste aftaler om leverancer fra vores afdeling på Vesterbro, der tager sig af den slags. Den har fungeret helt som den plejer under corona-krisen, men det kan godt være, at vi har ’rationaliseret’ lidt med mønter, så man ikke kan bestille til et halvt år ad gangen. Vi har som banker et ansvar for, at butikkerne kan få penge, og vi kan bestemt ikke have, at butikkerne ikke kan få penge og dermed ikke kan drive deres forretning. Så det er i hvert fald ikke, fordi man ikke kan få kontanter,” siger Henrik Nors.

Men for Flemming Foged Hansen handler det om at have råd til at have byttepenge.

De dyre penge

”Hvis jeg skal have byttepenge, så skal jeg ganske rigtigt have pengene fra Vesterbro via en fast pengetransport og det koster 1500 kroner om måneden. Det har jeg ganske enkelt ikke råd til, og desuden har jeg så få kunder, der betaler med kontanter, så det kan ikke betale sig. Jeg kan veksle de få byttepenge med hjælp fra andre banker, da jeg ikke kan få det gjort i Nordea. Hvis jeg skal have den ekstra udgift, skal jeg lægge det på priserne og det ønsker jeg ikke. Så det er bestemt ikke fordi jeg vil behandle mine kunder dårligt eller er ligeglad, men det kan ganske enkelt ikke hænge sammen for mig,” forklarer Flemming Foged Hansen.