Bosteder og plejecentre åbner for besøg

Snart bliver det igen muligt at besøge sine pårørende på kommunens plejecentre og bosteder. Besøgene skal foregå i det fri og uden direkte fysisk kontakt. Foto: Jan Sluimer/Colourbox

Besøg Ballerup Kommune er ved at gøre klar til, at beboerne på plejecentre og bosteder igen kan få besøg af deres pårørende. En pose penge er på vej fra regeringen, og nu afventer man de endelige retningslinjer.

Af Ulrich Wolf

Rigtig mange ældre på plejecentre og beboere på bosteder har i mange uger lidt hårdt under karantænereglerne.

Men nu er der lys for enden af en meget lang tunnel.

Over det ganske land er man ved at forberede en langsom og kontrolleret genåbning af plejecentre og bosteder således, at beboerne igen kan få besøg af deres pårørende – under kontrollerede former.

Det gælder også i Ballerup, hvor en samlet kommunalbestyrelse mandag besluttede, at man kan gå i gang med forberedelserne til at de ældre på kommunens plejecentre og beboerne på bostederne kan få besøg.

Allerede i forrige uge bad politikerne forvaltningen om at se på, hvilke retningslinjer man skal stille op, så beboerne igen kan få besøg.

Komplicerede regler

”Vi kan ikke sige, præcis hvornår man igen kan få besøg. Forvaltningen er nu i gang med at udforme retningslinjerne og det er lidt kompliceret. Der er nødt til at være individuelle retningslinjer, for beboerne er forskellige og de bor på forskellige måder. Nogle er relativt velfungerende, nogle er sengeliggende eller demente. Nogle steder kan man mødes i en have, andre steder skal man finde andre måder, så derfor er det ikke bare lige til,” siger Lolan Ottesen (A), formand for social- og sundhedsudvalget.

Hun understreger, at man vil sætte besøgene i gang så hurtigt som muligt.

Som nævnt er der ikke fastsat nogen regler endnu, men i oplægget til forvaltningen fremgår det blandt andet, at besøgene skal foregå udendørs og at det skal aftales i god tid med personalet. Derudover er det en forudsætning at både pårørende og beboere skal være raske, der skal være maksimum to besøgende ad gangen, god hygiejne og ingen fysisk kontakt.

Klar besked

Fredag vedtog et bredt flertal i Folketinget, at man vil give 165 millioner kroner til kommunerne, så de netop kan få sat gang i besøgene. Venstre var ikke med i forliget, men det afholder ikke Venstre i Ballerup fra

at være med i den lokale aftale.

”Venstre (på Christiansborg, Red.) mente, at der ikke var penge nok sat af, men lokalt vil vi naturligvis være med i sådan en aftale. Det er vigtigt, at vi nu får gang i besøgene og at vi rykker hurtigt. Men samtidig er det også vigtigt, at vi ikke bliver uklare og må ende med at gå ud bagefter og beklage og præcisere fordi folk misforstår reglerne, som det skete på institutionsområdet. Vi har at gøre med de svageste borgere, så vi skal først og fremmest prioritere sikkerheden,” siger Kåre Harder Olesen (V), medlem af social- og sundhedsudvalget.

Han håber, at der kan komme en afklaring i denne uge, men pointerer samtidig, at man selvfølgelig venter, til reglerne er på plads.