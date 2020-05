Politi uge 18

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem lørdag den 25. april klokken 15 og mandag den 27. april klokken 20.30 på Tranemosevej i Ballerup. Et vindue var brudt op, og diverse smykker, sølvtøj samt cykler var stjålet.

Spirituskørsel på Vestbuen

Mandag den 27. april klokken 19.40 standsede en politipatrulje en 64-årig mandlig bilist på Vestbuen i Ballerup.

Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund. Han erkendte sigtelsen.

Butikstyveri i Ballerup

Onsdag den 29. april klokken 13.24 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra butik på Baltorpvej i Ballerup. Butikkens personale havde tilbageholdt en 77-årig kvinde, som havde stjålet et hårprodukt. Patruljen sigtede hende for butikstyveri, som hun erkendte.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem torsdag den 30. april klokken 15.30 og fredag den 1. maj klokken 12.30 på Skotteparken i Ballerup. Et vindue var brudt op og diverse smykker stjålet. Københavns Vest-egns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

Spritbilist påkørte bil

Fredag den 1. maj klokken 03.05 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Grønsvinget i Herlev. Et vidne havde set hans parkerede bil blive påkørt af en bilist, hvorfor politiet blev kontaktet.

Patruljen standsede den mistænkte bilist – en 29-årig kvinde – og skønnede hende alkoholpåvirket, hvorfor hun blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Hun erkendte i øjeblikket.

75-årig sigtet for butikstyveri

Søndag den 3. maj klokken 09.08 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Tvedvangen i Herlev. Butikkens personale havde tilbageholdt en 75-årig kvinde, idet hun havde stjålet druer og peberfrugt. Patruljen sigtede hende for butikstyveri, som hun erkendte i øjeblikket.