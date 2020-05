Baldersbo skruer op for håndværkerne

Boligselskabet Baldersbo bruger coronatiden på at få malet opgange, skiftet låse og renovere varmecentralen i Ringtoften. Foto: Colourbox

Boligselskabet Baldersbo sætter gang i en række renoveringsarbejder og reparationer for at holde gang i de lokale håndværkere.

Af Ulrich Wolf

Opgange skal males. Der skal opsættes mere belysning flere steder. Badeværelser skal repareres. Boligselskabet Baldersbo har i forbindelse med corona-krisen fået travlt med at bestille håndværkere. Derudover betaler boligselskabet sine regninger – før de forfalder.

”Vi har sat ekstra arbejde i gang mange steder. Vi vil nemlig gerne undgå, at gode virksomheder som arbejder for os, kommer i betalingsproblemer eller går konkurs. Derfor betaler vi også vores regninger før tiden, og med nogle nye ordrer fra os kan virksomhederne også holde medarbejderne beskæftiget,” siger Søren B. Christiansen, der er direktør for Baldersbo.

I Baldersbo er man også optaget af sammenhængskraften og at forsyningskæderne er i orden. Søren B. Christiansen uddyber:

”Vi har bestemt en interesse i, at de virksomheder, vi samarbejder godt med, overlever økonomisk i en vanskelig situation. Når tingene går godt, skal man tænke på, hvor loyaliteten er – og hvem der er der. Når krisen kradser, kan vi hjælpe samfundet og dem som har været loyale overfor for os.”

Arbejde for millioner

Helt konkret har Baldersbo sat gang i maling af opgange, der skal skiftes låse i en række døre og varmecentralen i Ringtoften i Skovlunde er blevet renoveret. Der bliver også renoveret tag flere steder i afdelingerne.

Der er fremskudt arbejde for omkring 10 millioner kroner og desuden er Baldersbo nede på at betale fakturaer på mindre end otte dage.

”Det er nok så lavt, vi kan komme. Men det er vigtigt for os, at vi holder hånden under de lokale håndværkere, så vi også har dem, når krisen er overstået,” siger Søren B. Christiansen.

Alle de ansatte er stadig på arbejde, men bruger værnemidler, hvis de skal ind i boligerne. Desuden arbejder de alene og spiser ikke frokost sammen.

”Vores medarbejdere er der stadig og udfører de opgaver der er uopsættelige. Mindre vigtige opgaver prøver vi at rykke. Hvis vi skal ind i folks boliger, så opfordrer vi folk til ikke at være hjemme eller gå ind i et andet rum, mens vi er der,” siger Søren B. Christiansen.

Alle indendørs fællesarealer er lukkede, mens udendørs arealer stadig kan bruges, så længe folk husker at holde afstand.

Vi er kriseafbødende

I opgangstider kan det være vanskeligt for Baldersbo at sætte gang i store opgaver. Simpelthen fordi priserne er for høje, hvilket vil have en afsmittende virkning på huslejerne.

”Man skal huske på, at i gode tider kan vi ikke betale så meget som andre. Vi kommer aldrig til at betale de højeste priser i det her land. Men nu kan vi sætte gang i arbejder til glæde for vores beboere – og mange virksomheder, som vil have opgaver i bøgerne, når corona-krisen har lagt sig.

Hele sidste år havde vi slet ingen byggeopgaver, fordi der var opsving,” siger Søren B. Christiansen og fortsætter:

”Boligorganisationer som os kan være kriseafbødende, fordi vi har opgaver, der skal udføres på forskellige tidspunkter – og dem kan vi flytte frem og tilbage efter behov. Når vi udbyder opgaver, er der jo ofte meget volumen i dem”.