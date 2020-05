Lokale firmaer hjælper til i stor stil

Værnemidler er flydt ind i en lind strøm til Ballerup Kommune fra lokale virksomheder.

Mange lokale firmaer har vist stort samfundssind i coronakrisen og har hjulpet Ballerups sundhedssektor med værnemidler.

Af Ulrich Wolf

Presset på sundhedssektoren har været stort under coronakrisen og derfor har det flere steder været småt med værnemidler som masker, handsker og meget andet.

Inden påske så det decideret kritisk ud, men siden har en lang række lokale virksomheder hjulpet ved at levere alt fra masker, dragter og handsker til visirer og håndsprit.

Den store hjælp glæder Ballerup Kommune.

Sikker pleje

”Vi frygtede situationen lige inden påske, da vi kunne se, at der ville gå længere tid, inden vi ville modtage værnemidler fra regionen. Så at få hjælp på den måde fra erhvervslivet i Ballerup er helt fantastisk. Det betyder, at vores personale trygt og sikkert kan give pleje til corona-smittede borgere samt forebygge smittespredning blandt andre borgere,” siger Lene Brangstrup, sygeplejefaglig konsulent i Ballerup Kommune.

Også erhvervsudviklingschef i Ballerup Kommune, Jette Rau sætter stor ris på det samfundssind, der vises fra virksomhedernes side.

”Det er dejligt at se, hvordan virksomhederne i Ballerup Kommune har stillet op og har hjulpet vores kolleger i sundheds- og plejesektoren. Vi sætter stor pris på samarbejdet og det store samfundssind, vi ser blandt vore virksomheder midt i coronakrisen,” siger hun.

Sundheds- og plejesektoren i Ballerup har stadig brug for værnemidler, så hvis man ligger inde med ting, man kan undvære, kan man henvende sig til Lene Brangstrup på mail lebr@balk.dk.