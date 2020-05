Biblioteket åbner for udlån

Små og store læseheste kan godt begynde at glæde sig, fra på mandag bliver det igen muligt at låne bøger på biblioteket.

Ballerup Bibliotek er fortsat lukket men tilbyder fra på mandag igen udlån og aflevering af materialer.

Af Mia Thomsen

Efter et par måneders total nedlukning, begynder biblioteket nu – ligesom mange andre institutioner – en gradvis åbning.

I første omgang betyder det, at man nu igen fra mandag den 11. maj kan låne bøger på Ballerup Bibliotek, men det bliver på en lidt anden måde, end normalt. Biblioteket er nemlig fortsat lukket, og derfor kommer bogudlånet til at foregå ’’to-go’’.

Bestil og afhent

Hvis man vil låne bøger eller andre materialer, skal man benytte bibliotekets hjemmeside eller app til at reservere de ønskede materialer. Når man så har fået besked på sms eller mail, kan bøgerne afhentes gennem et vindue ud mod Banegårdspladsen på Ballerup Bibliotek på hverdage i tidsrummet 12-18.

Det er også muligt igen at aflevere lånte bøger på Ballerup Bibliotek alle hverdage klokken 12-18. Det kommer til at foregå i vindfanget ved Centrumgaden, hvor bøgerne afleveres i en særlig kasse, hvor de opbevares i 72 timer, inden de kommer tilbage på hylderne eller ryger af sted til nye lånere.

Hvis man har spørgsmål eller har brug for inspiration eller vejledning, er man velkommen til at skrive eller ringe til biblioteket, hvor personalet er klar til at hjælpe.

På nuværende tidspunkt er det kun på biblioteket i Ballerup, der er mulighed for at hente og aflevere bøger. Bibliotekerne i kulturhusene i Skovlunde og Måløv er fortsat lukkede for både udlån og aflevering af materialer.