Invester i bedre nattesøvn med gode juniorsenge

SPONSORERET INDHOLD: En god juniorseng er afgørende for kvaliteten af dit barns nattesøvn. Og vi ved jo alle, at hvis junior sover dårligt, får du heller ikke lov til at sove. Derfor er det en god idé at købe juniorseng med omhu, så alle er sikret den gode nattesøvn.

Hvilken type juniorseng skal du vælge?

Der findes et hav af forskellige muligheder, når det kommer til juniorsenge i dag. Derfor er det forståeligt, hvis forældre er forvirrede og finder markedet uoverskueligt. Der er mange valg og fravalg, der skal tages.

Den mest populære model indenfor juniorsenge er de klassiske juniorsenge. Det er et sikkert valg, fordi juniorsengen kan bruges i mange år. For at tænke opbevaringsmuligheder ind i billedet kan du investere i en juniorseng med skuffer, så du har rigeligt med plads til legetøj og sengelinned.

Af andre typer findes der halvhøje juniorsenge, høje juniorsenge, juniorsenge med rutsjebaner og juniorsenge formet som et hus. Det er en smagssag og afhænger som regel af plads, budget, behov og barn.

Det smarte ved at få juniorsengen op i højde er, at du får rigeligt med opbevaringsplads under sengen. Der kan du placere et skrivebord, barnets legetøj eller noget tredje.

Hvilke mål skal juniorsengen have?

Det er meget forskelligt for forældre til forældre, hvad de foretrækker. De fleste forældre køber en juniorseng på 70×160 cm eller 70×140 cm, som er de helt klassiske standardmål.

Det er en oplagt mulighed for at spare penge, fordi det er nemt at finde en god juniorseng i disse mål – og det samme med madras. Standardmål giver dig flest valgmuligheder og prisklasser at vælge mellem.

På den måde har du bedre mulighed for at træffe en personlig beslutning og vælge netop den juniorseng, som føles rigtigt for jer. Vælger du en juniorseng med for store mål, kan sengen føles voldsom for dit barn. Det er ikke alle børn, der er klar til at gå fra en tremmeseng til voksenseng.

For mange børn er det derfor vigtigt at have en overgang i form af en juniorseng, hvor barnet stille og roligt kan vænne sig til at sove i en børneseng.

Skal det være et bestemt mærke eller en forhandler?

I dag findes der mange forskellige producenter og forhandlere af juniorsenge. Når du skal vælge den perfekte juniorseng, vil det være en bedre idé at tænke over pris, kvalitet, materialer og lignende.

Materialerne er særligt vigtige, fordi de kan være med til at give dig et indblik i, hvor lang tid du kan bruge juniorsengen. En juniorseng af gode materialer holder som regel i flere år og kan sagtens gå i arv i søskendeflokken.

Det vigtigste er blot at huske at efterspænde løbende, så du er sikker på, at sengen kan holde til at blive anvendt af mindre børn. Vælger du en god juniorseng af god kvalitet og holdbare materialer, får du en robust og sikker juniorseng.

Det vil få dit barn til at sove væsentligt bedre med færre opvågninger. Det er en sejr for alle husets beboerne, for du kommer bare længst med den gode nattesøvn.

Juniorseng med eller uden sengehest?

Overvejer du, om dit køb af en juniorseng skal være med eller uden sengehest? Skal dit barn til at skifte fra tremmeseng til juniorseng, er det en god idé at investere i en juniorseng med sengehest.

Sengehesten skaber tryghed for dit barn og sikrer, at dit barn bliver i sengen og ikke risikerer at falde ned. Det er meget vigtigt for at gøre tilvænningen til den nye seng mere naturlig.

Det gode ved en sengehest er, at den altid kan afmonteres. Det vil sige, at du har mulighed for at fjerne sengehesten, når dit barn ikke længere har brug for den ekstra sikkerhed i nattetimerne.

En sengehest bør derfor ikke spares væk. Hvis dit barn finder juniorsengen for åben og voldsom, kan du risikere, at barnet ikke kan falde i søvn i sengen eller vågner ofte om natten.

Hvis en sengehest kan være med til at give barnet en følelse af, at sengen ikke er så voldsom igen, er det penge givet godt ud på den lange bane. Det giver dit barn ro om natten, og du vil opleve, at I kan sove igennem og få en optimal nattesøvn.

Det er vigtigt for, at alle parter kan fungere og komme igennem dagen. Nattesøvnen er supervigtig for alles helbred og udvikling. Særligt de små børn, der bebrejder mange tanker, følelser og indtryk om natten.