Så holder vi dér

læserbrev

Af Lars Hjelmqvist, Vinterbuen 37, Ballerup

Når man i weekenden kører ad Malmparken mellem Ballerup Boulevard og Frederikssundsvej er der en ting der er sikkert, det er at man skal stoppe for rødt ved Leo Pharma. For også i weekenden er lyssignalet tændt, selvom trafik på Industriparken er så godt som ikke eksisterende. Der er altså ingen grund til at trafikken på Malmparken skal stoppes i weekenderne.

Kunne man overveje at sætte følere i vejen, så signalet kun skifter, når der faktisk er trafik fra Industriparken eller Leo Pharma? Det er bedre for miljøet.