Forrykt fordrejning af Stine Rahbek

Af Kim Pedersen, Centrumgaden 33 1th, Ballerup

I Ballerup Bladet sidste uge påstod Stine Rahbek fra Enhedslisten (EL) følgende:

”De mennesker der har job og uddannelse rykker foran i boligkøen, mens de arbejdsløse og mennesker på overførselsindkomst må se til, mens de bliver overhalet”.

Det lød helt absurd på mig, at Ballerup Kommune skulle have en sådan politik og jeg bad Stine Rahbek om at uddybe dette på EL Ballerups facebookprofil.

Jeg får herefter et link på over 30 punkter fra det kommunalbestyrelsesmøde, hvor en sådan beslutning skulle være taget, man kalder det også Ballerup Aftalen.

Nu kan jeg ikke undres over EL’s fordrejninger af virkeligheden, men hvad det hele går ud på er, at man vil have en boligpolitik, hvor vi ikke risikerer, at nogle af vores boligområder ender op i at lande på ghettolisten.

Så en ansvarlig politik betyder, at i områder med mange sociale problemer og i områder hvor der er mange af anden etnisk baggrund, skal man have et job for at komme til at bo. Alle andre steder i kommunen er det efter tur.

Hvad er det, der får EL og Stine Rahbek til at fordreje hele sandheden og ikke mindst formål og få det til at se ud som om man diskriminerer efter indkomst?

Hvad er problemet med at prøve at forhindre ghettoer, hvor alle undtagen EL og Radikale mener, der kan opstå store problemer?

I mine øjne er det integration og forebyggelse, og det prøver man at gøre til diskrimination af det, som også skrives; arbejdsløse, svage, kriminelle og folk af anden etnisk baggrund.

Jeg kalder det ansvarlig politik fra kommunens side. Det støder mig, at nogle kan lave så meget politisk plat og lyve omkring agenda.