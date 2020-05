Udsigt til færre busser i Ballerup

Fra næste år er det slut med buslinje 350S på Ballerup Station. Til den tid får den endestation på Malmparken, det har regionens trafikudvalg netop vedtaget. Foto: privatfoto

Trafik Region Hovedstadens trafikudvalg besluttede i den forgangne uge, at buslinje 350S forkortes og 55E skal reduceres i antal afgange. Borgmesteren ærgrer sig over beslutningen.

Af Ulrich Wolf

Det har givet meget debat og knubbede ord, at Region Hovedstaden skulle spare 15 millioner på den kollektive trafik.

Det betød, at især Ballerup ville blive ramt hårdt, idet buslinjerne 350S og 55E kunne blive reduceret eller endda helt nedlagt.

Det fik blandt andet borgmester Jesper Würtzen (A) og andre lokale politikere til at reagere skarpt imod planerne.

Så galt gik det ikke. Regionens trafikudvalg besluttede tirsdag aften, at man ville afkorte linje 350S til Malmparken og samtidig gøre linje 55E til en myldretidsbus.

Vil forhandle

”Vi har besluttet at benytte det såkaldte ’scenarie B’, der altså afkorter 350S til Malmparken Station, og samtidig skal 55E kun køre i myldretiden. Vi kigger også på linjerne 400S og 40E. Det kan blive nødvendigt at finde nogle lokale løsninger, hvor man måske kan få kommunerne til at byde ind på linjerne. Men det skal vi forhandle om i de kommende dage,” siger Jens Mandrup (F), formand for regionens trafikudvalg.

Undervejs i forhandlingerne kom det frem, at man endda havde overvejet helt an nedlægge linje 350S, hvilket mødte hård kritik.

”Vi havde overvejet at droppe 350S. Det ville betyde, at man kunne undgå besparelser på en lang række andre linjer. Men det ville vi ikke. Det ville få alt for store konsekvenser, så den plan droppede vi,” siger Jens Mandrup.

Men selvom man nu undgår den helt store massakre, så er der ikke den store glæde at spore hos Jesper Würtzen.

En regional opgave

”Det er altid skidt at få reduceret antallet af buslinjer. Der ligger tilsyneladende nogle trafiktal bag reduktionen af 55E, og det må vi så bøje os for. Men det er virkelig ærgerligt, at man forkorter 350S, for som jeg har sagt før, så kommer det til at påvirke rigtig mange. Både studerende og pendlere fra hele regionen – og ikke mindst de mange brugere af psykiatrisk center. Så det er skidt for mange,” siger Jesper Würtzen.

Han stiller sig også skeptisk overfor ideen om, at kommunerne kan gå ind og ’overtage’ nogle af buslinjerne.

”Nu skal det være mere konkret, men som jeg ser det, er det en regional opgave. Jeg mener ikke, at det skal være kommunale penge, der skal drive buslinjerne. Jeg frygter, at det er en glidebane, hvor man skubber flere og flere opgaver over på kommunerne, uden at der følger penge med. Det vil gå ud over Ballerupborgerne, og det kan vi ikke acceptere. Som udgangspunkt er transporten i regionen regionens opgave og ikke kommunernes,” siger Jesper Würtzen.

Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod beslutningen i regionens trafikudvalg. Sparekataloget skal endeligt vedtages i regionsrådet den 19. maj.