Plejecentrene åbner atter for besøg

Der er anledning til at smile lidt mere i fremtiden på kommunens plejecentre. Nu åbnes der nemlig for besøg - dog med en række forbehold. Foto: privatfoto

Det lysner Efter at have været isoleret i måneder åbner Ballerup Kommune for besøg på kommunens plejecentre på fredag. En række restriktioner skal sikre sundheden for både beboere, personale og besøgende.

Af Ulrich Wolf