Testcenteret flytter

De hvide telte i Ballerup Idrætsby har fungeret som COVID19-testcenter i et par uger, men grusunderlaget giver problemer med støv og store vandpytter. Derfor bliver der nu opført et nyt testcenter ved superarenaen, inden dette bag Topdanmark Hallen bliver pillet ned igen. Foto: Kaj Bonne

Der er problemer med støv og vand på grusarealet, derfor flytter COVID19-testcentret op til superarenaen.

Af Mia Thomsen

Den 27. april åbnede COVID19-testcentret i Ballerup Idrætsby. Men det har vist sig, at placeringen på grusarealet bag Topdanmark Hallen ikke er helt optimal, for når der kommer kraftige regnbyger, er der problemer med både støv og store vandpytter mellem teltene.

Derfor er det besluttet, at testcentret nu flytter op mod boulevarden, hvor det fra fredag den 15. maj får ny placering på parkeringspladsen foran Ballerup Super Arena.

For at testarbejdet kan fortsætte, bliver der opsat nye telte på parkeringspladsen, mens testarbejdet fortsætter i de ’’gamle’’ telte på grusarealet. Når alt er på plads på parkeringspladsen, bliver teltene på grusarealet fjernet.

Samtidig med at testcentret skifter placering, bliver adgangsvejen også ændret, så man fremover skal køre til testcentret via lyskrydset til Ballerup Super Arena og ikke længere via Markbækvej, oplyser Ballerup Kommune.

FAKTABOKS: Hvem testes og hvorfor

Region Hovedstaden har etableret testcentret for at øge testkapaciteten for personer uden symptomer på coronavirus. Det sker, så den gradvise genåbning af Danmark kan ske, uden at den generelle spredning af smitte stiger, og uden at den eksisterende kapacitet i sundhedsvæsenet bliver belastet.

I testcentret testes udelukkende personer uden symptomer på COVID-19. Personer med symptomer på COVID-19 bliver testet i det eksisterende sundhedssystem.

Det er borgere og kommunalt ansatte, der kan blive testet efter indkaldelse fra sundhedsmyndighederne. Indkaldelse til test kommer som Digital Post fra Statens Serum Institut. Det er frivilligt, om man ønsker at lade sig teste.

Kilde: Ballerup Kommune