Ny udligning er ganske god for Ballerup

Efter lange forhandlinger er en ny udligningsordning faldet på plads. Den brede aftale er samlet set godt nyt for Ballerup.

Af Ulrich Wolf

Spændingen er udløst. Efter lange forhandlinger og lang tid i uvished er en ny aftale om den kommunale udligningsordning faldet på plads. Det betyder, at man nu har et klarere blik over, hvilke kommuner der skal betale og hvilke kommuner der skal have flere penge.

Det samlede billede viser, at Ballerup er sluppet ganske godt fra den store reform, der for første gang er en bred aftale indgået mellem de to store borgmesterpartier, Socialdemokratiet og Venstre.

Som udgangspunkt skal Ballerup betale tre millioner kroner mere om året end først antaget. Men samtidig har den nye aftale sikret Ballerup en række tillæg, som gør at det samlede regnestykke ser ganske fornuftigt ud.

Der er overskud

”Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke fik de 11 millioner, som det først stod til. Men det er slet ikke gået så slemt, som vi kunne have frygtet. For de tre millioner kroner opvejes af, at vi har fået tilført et årligt tilskud på 26,2 millioner kroner fra den såkaldte likviditetspulje, der i alt er på 3,5 milliarder kroner. Samtidig får vi penge fra udlændingepuljen, i alt 69 millioner kroner fordelt over de næste to år. Så hvis man ser på det samlede regnestykke, er det slet ikke så slemt,” siger borgmester Jesper Würtzen (A), som også glæder sig over, at Ballerup ikke bliver ramt så hårdt af deres selskabsskatteindtægter, som nogle partier ellers havde snakket om.

”Vi er en stor erhvervskommune, og der var snak om, at man skulle udligne 100 procent i forhold til selskabsskatter. Det ville have været en katastrofe og så var det sikkert, at vi da ikke havde lyst til at videreudvikle Ballerup som erhvervskommune. Det skete heldigvis ikke, så man kan sige, at vi samlet set er tilfredse,” siger borgmesteren, som også glæder sig over, at der er landet en bred aftale, der rækker ind i fremtiden.

”Der er landet en bred aftale og det giver ro på. Nu har vi en klarhed over, hvad vi har at rette os efter de kommende mange år, og det er jeg glad for. Så det giver ro, at vi nu kan have en større forudsigelighed, når det kommer til udligningen og økonomien,” siger Jesper Würtzen.

Stor indflydelse

Også hos Venstre er der glæde over den brede aftale og de tørre tal.

”Vi har haft et godt samarbejde, både i kommunen og på landsplan med den her nye udligningsordning. Vi har som parti fået stor indflydelse på reformen og det, synes jeg, man kan se. Rent lokalt er det også en god aftale, hvor vi måske nok skal betale lidt mere, men overordnet set kommer vi godt ud af det. Når vi regner de forskellige tillæg med og at man ikke valgte at straffe os på selskabsskatten, så kan vi godt være tilfredse,” siger Kåre Harder Olesen, gruppeformand for Venstre.

Lighedskampen er død

Inden den nye reform var en gruppe hovedstadsborgmestre og lokale politikere på tværs af partier og kommuner gået sammen i en fælles kamp om at bekæmpe det store flow af penge fra øst i sær hovedstaden til vest og landkommunerne.

Unde parolen ’nej til forskelsbehandlingen’ argumenterede man for, at fordelingen af penge skulle være mere retfærdig og tage hensyn til kommunernes reelle økonomi og rådighedsbeløb. Den kampagne er der ikke så meget tilbage af.

”Nu skal alle lige finde deres ben i den nye reform og regne på tallene. Men jeg synes, det er blevet en langt mere retfærdig reform, end der var lagt op til. Der er stadig en uretfærdig fordeling af penge mellem kommunerne, men nu må vi først og fremmest finde os selv i det. Så må vi se, om der er grundlag for at gøre mere. Men den brede aftale giver i hvert fald langt mere klarhed over det økonomiske og det er godt,” siger Jesper Würtzen.