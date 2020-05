Atter åbent efter to lange måneder

Det er nye tider i Ballerup Centret, som mandag fik lov at åbne igen efter syv ugers corona-nedlukning. Foto: Kaj Bonne

Mandag slog Ballerup Centrets butikker dørene op igen efter to måneders nedlukning. Der er nye regler og krav til adfærd, men også store smil og forventning.

Af Ulrich Wolf

I de sidste to måneder har Ballerup Centret været en skygge af sig selv. De fleste indgange har været lukkede og kun ganske få butikker har været åbne. En del af centret har været afspærret og resten har ligget stille hen og ventet på, at der igen kom liv.

Mandag morgen gik det så løs. Dørene blev åbnet og butikkerne kunne igen vise sig frem med de varer, som de i ugevis har savnet at sælge.

”Det har været to lange måneder og vi har glædet os til den her dag. Nu er alle vores butikker åbne og det er rigtig dejligt at se, at der igen er kommet liv og mennesker i centret,” siger Christer Skov Thorell, centerchef i Ballerup Centret.

Centerchef Christer Skov Thorell glæder sig over, at der igen er kommet liv i Ballerup Centret og at man nu kan byde kunderne velkommen. Foto: Kaj Bonne

Flere restriktioner

Men alt er ikke helt som det var. Overalt er der afstandsmærker og retningspile på gulvene, dispensere med håndsprit står strategisk placeret og der er generelt blev bedre plads på gulvet, så folk ikke stimler sammen.

”Vi har fået opsat afstandsmærker på gulvet i hele centret, så folk ikke er i tvivl om, at de skal holde afstand. Vi har et kundetæller system, som hjælper os med at se, hvor mange kunder der er i centret, så det ikke overstiger det antal, der må være. Der er selvfølgelig også sprit ved alle indgange. Desuden har vi fjernet alle forhindringer, der kan gøre, at folk kommer for tæt på hinanden. Bænkene er nu reserveret til gangbesværede. Hvor man før kunne sidde og nyde det hele lidt, så er der nu kun til de folk, der er gangbesværede,” siger Christer Skov Thorell.

Desuden mangler spisestederne stadig at åbne. De må først åbne på mandag den 18. maj og det betyder naturligvis, at lidt af stemningen ikke har indfundet sig.

Venter på restauranterne

”Vi mangler stadig spisestederne. Vi kender ikke præcist reglerne for, om man må sidde ude og spise og hvordan vi skal indrette det. Men vi følger løbende med og vi tager naturligvis sikkerheden meget alvorligt, både for vores medarbejdere og vores kunder,” siger Christer Skov Thorell, som samtidig roser både butikker og medarbejdere for deres vedholdenhed og ro i en svær periode og ikke mindst kunderne, som efter hans udsagn ’opfører sig pænt’.

”Vores kunder klarer det generelt godt, så vidt jeg har set. De er gode til at vise hensyn og holde afstand og det er vigtigt, så vi ikke risikerer at skulle lukke igen,” siger centerchefen, som nu glæde sig over, at solen skinner lidt mere denne mandag – og at man igen kan tage imod alle kunder fra Ballerup og omegn.

Der er flere billeder fra åbningsdagen herunder. Foto: Kaj Bonne