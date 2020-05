Nu åbner botilbud også for besøg

Tidligere på ugen var der gode nyheder til beboere på kommunens plejecentre, og nu er det alle voksne med særlig behov, som bor på et af kommunens botilbud, der får gode nyheder.

Beboerne på kommunens botilbud kan nu også - langt om længe - få besøg af deres pårørende.

Af Mia Thomsen

For et par dage siden kom nyheden om, at kommunens plejecentre var klar til at åbne for udendørs besøg. Nu er også de forskellige botilbud for voksne med særlige behov ved at være klar, så pårørende igen kan få lov at besøge beboerne.

“De enkelte botilbud skal have mulighed for at informere beboere, medarbejdere og pårørende, inden udendørs besøg er mulige. Desuden skal det enkelte botilbud sikre, at retningslinjerne kan blive overholdt lokalt. Derfor kan der være forskel på, hvornår det enkelte botilbud åbner for udendørs besøg. Nogle kan åbne inden den 18. maj, mens alle senest den 18. maj åbner for besøg,” skriver kommunen på deres hjemmeside.

Besøgene skal – ligesom på plejecentrene – foregå under helt særlige omstændigheder med mange krav til sikkerhed og sundhed. Blandt andet skal alle besøg foregå udendørs, der må ikke komme flere end to gæster per beboer ad gangen. Besøgene må højest vare 30 minutter og der må ikke være fysisk kontakt. Alle besøg skal aftales med det enkelte botilbud på forhånd, der er altså ikke mulighed for bare lige at kigge forbi uanmeldt.

Man kan læse hele den lange liste over retningslinjer for besøg på kommunens hjemmeside.