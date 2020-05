Endnu en bid af byparken

læserbrev Man skulle tro, at teknik- og miljøudvalget konsekvent går efter, at inddrage Skovlunde Bypark.

Af Erik Andreasen, Brobyvej 24, Skovlunde

De har åbenbart ikke sans for den rekreative værdi, byparken har for borgerne i Skovlunde.

Først byggede man en kæmpe hal for nogle år siden, så afsatte man et område til motionsredskaber (som jeg aldrig har set nogen benytte, selvom jeg dagligt går i byparken), så skulle Kasperskolen have en multibane (den blev ovenikøbet placeret langt inde i parken) og nu også en boldbane med mål, selvom der til Rosenlundsskolen er kæmpe boldarealer, som er meget lidt anvendt. Det er åbenbart således, at når man skal motionere, så kan man ikke bevæge sig 100 meter.

Vi må håbe, at vi får valgt nogle nye ind i kommunalbestyrelsen, inden de nuværende får spist hele Byparken.