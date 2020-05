Torvekonen er kommet i skammekrogen

læserbrev Torvekonen er blevet gemt helt væk bag én af de små boder på Kirketorvet. Kan man ikke flytte boden lidt, så den fine skulptur igen kan ses, spørger Lise Marott fra Ballerup.

Af Lise Marott, Centrumgaden 19, 2.th., Ballerup

Ballerup Kommune er rigtig god til at opstille skulpturer i det offentlige rum, til stor glæde for borgerne. Jeg bliver selv utrolig glad, når jeg på min færden i kommunen støder på disse skulpturer.

Derfor undrer det mig og gør mig lidt ked af det, når jeg ser, hvordan Hanne Warmings vidunderlige skulptur ’Torvekonen’ på Kirketorvet i Ballerup er kommet i ’’skammekrogen’’.

Der er bygget nogle små boder, og det er helt fint. Problemet er bare, at én af boderne står så tæt på Torvekonen, at den skygger så meget for skulpturen, at den kun kan ses, når man kommer fra gågaden mod Kirketorvet.

Når man er på selve Kirketorvet, kan man faktisk slet ikke se den smukke skulptur. Det er efter min mening synd og skam.

Hvis man flytter boden, der skygger, bare et par meter, vil skulpturen blive fri, og alle de borgere, der har deres gang på Kirketorvet, vil igen kunne glædes over dette dejlige kunstværk.