Foredrag flyttet til drive-in-scenen

På tirsdag den 26. maj er der foredrag med Kim Boye og Henrik Mathiasen på den nye drive-in-scene ved Kræmmerstien. Foredraget er arrangeret til fordel for BSF's U14-elitepiger og alle penge fra billetsalget går derfor til dem.

Støtteforedraget med Kim Boye og Henrik Mathiasen til fordel for BSF's U14-elitepiger er på grund af coronareglerne blevet flyttet ud på den nye drive-in-scene i Harrestrup Ådal.

Af Mia Thomsen

En støttegruppe omkring BSF’S U14-elitepiger fik tidligere på året stablet et spændende foredrag på benene i deres kamp for at skaffe penge til fodboldpigernes mange aktiviteter i ind- og udland.

De inviterede Kim Boye (Den Mentale Kriger) og Henrik Mathiasen (Optimisten) til at holde foredrag i Wihlborgs Konferencecenter i slutningen af marts – men så kom coronapandemien og satte en stopper for den plan.

Derfor har gruppen nu fået flyttet foredraget til den nye drive-in-scene, som er åbnet ved Kræmmerstien i Harrestrup Ådal. Det kommer til at foregå tirsdag den 26. maj klokken 17 til 20. Temaet for foredraget er bredt, men kan samles under overskriften ’Stjerner fødes i deres tilgang til modgang’.

De to mentorer og foredragsholdere har doneret deres foredrag for at støtte BSF U14-pigerne i deres drømme, og alle indtægter fra billetsalget går direkte til fodboldpigerne.

“Flytningen har desværre resulteret i mange afbud, hvilket vi er rigtig kede af. da foredraget er etableret for at samle penge ind til fodboldpigerne,” siger Martin Trolle Thomsen, som er en del af støttegruppen, der står for arrangementet.

Billetter til foredraget kan købes via Tikko.dk.