Pantaftale giver penge i klubkassen

Med god afstand, som myndighederne anbefaler, kunne de to varehuschefer Mark Rosenkrantz Stæhr (tv) fra Føtex Lautrupcentret og John Arrild fra Føtex Ballerup Centret overrække pantpenge-checken på 5000 kroner til BSF’s formand Michael Falcham. Foto: Iben Bagge

fodbold De lokale Føtex-forretninger har forlænget pantaftalen med BSF, som i sidste uge fik overrakt de først 5000 kroner i pantpenge.

Af Mia Thomsen

Når kunderne panter flasker i de lokale Føtex-forretninger i Ballerup Centret og Lautrupcentret kan de vælge at donere pantpengene til den lokale fodboldklub BSF. Det vælger mange at gøre og så runder de to Føtex’er op til et pænt, rundt beløb, inden de sender pengene videre til BSF.

Pantaftalen mellem Føtex og BSF har eksisteret siden september 2019, og den løb frem til 29. februar i år. Men på grund af coronaudbruddet blev overrækkelsen af checken udskudt. Så det var først tirsdag i sidste uge, at BSF’s formand Michael Falcham kunne tage imod checken.

De to butikschefer Mark Rosenkrantz Stæhr fra Føtex Lautrupcentret og John Arrild fra Føtex i Ballerup Centret kom selv et smut forbi BSF for at overrække checken på 5000 kroner.

Derudover har forretningerne tilbudt at forlænge pantaftalen i yderligere seks måneder

”Det tog os ikke lang tid at takke ja til det,” siger den glade BSF-formand, Michael Falcham.

Den nye aftale trådte i kraft den 1. marts 2020 og løber frem til og med den 31. august 2020. Som en ekstra bonus, har begge Føtex-forretninger oplyst, at de fordobler den pant, der doneres til BSF i resten af maj måned.