Gymnasterne er kommet på græs

De rytmiske sportsgymnaster øver teknik og kastetræning i Damgårdsparken.

gymnastik Som mange andre idrætsgrene er nu også gymnastikken på grund af corona-pandemien flyttet ud i naturen.

Af Redaktionen

Det er rytmiske sportsgymnaster i alderen 8-15 år og deres trænere Antje Madsen og Christel Madsen fra Ballerup Gymnastikforening, der har fundet masser af plads til træning i Damgårdsparken.

Dér er der højt til ”loftet”, hvilket deres sport kræver, når de ved konkurrencer skal kaste og gribe håndredskaber som sjippetov, tøndebånd, bold, køller og vimpel.

Ulempen er dog, at vinden er hurtig til at snuppe de lette redskaber ud af kurs, så gymnaster og trænere ser frem til at vende tilbage til deres daglige træning i Ballerup Super Arena.