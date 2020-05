Mere Monitor laver coronastøttesang

Mere Monitor har lavet en rigtig ørehænger ’Verden Brænder 2020’. Den er indspillet i musikernes egne hjemmestudier under coronakrisen og sangen er snart ude til download på alle musiktjenester - al indtjening på sangen går til ungerådgivningen Headspace i Ballerup.

De unge musikere fra Mere Monitor har lavet deres helt egen coronastøttesang ’Verden Brænder’. Al indtjening går til Headspace i Ballerup.

Af Mia Thomsen

Normalt summer det af liv i Ungdomskulturhuset Vognporten i Ballerup, hvor musikprojektet ’Mere Monitor’ holder til. Men i disse coronatider har de unge musikere ikke kunnet mødes, og det er de naturligvis rigtig ærgerlige over.

Men frustrationen over, at de hverken kan komme i studiet og øvelokalet eller ud at spille koncerter, har ført nye kreative idéer med sig. For hjemme hvor de bor, har de naturligvis kunnet spille og synge på livet løs – og det har de gjort.

Under corona-nedlukningen, hvor mange af dem har været sendt hjem fra skoler og studier, har de i fællesskab lavet deres helt egen coronastøttesang: ’Verden Brænder 2020’.

De har indspillet sangen hver for sig i deres egne små hjemmestudier eller lånt et lille transportabelt hjemmestudie – specielt indkøbt til lejligheden – af Mere Monitor.

De har også filmet sig selv derhjemme, og det er blevet klippet sammen til en flot musikvideo, som kan ses på Mere Monitors YouTube-kanal – eller lige her:

Selvom det har været sjovt for dem at lave både sang og video – så er der stor alvor bag. Sangen er nemlig en støttesang til den lokale ungerådgivning Headspace i Ballerup.

”Da mange unge virkelig lider under coronakrisen og savner deres fællesskaber og sociale liv – og dermed bliver deprimerede og ensomme, har vi valgt, at al indtjening på denne udgivelse gives ubeskåret til Headspace Ballerup, der hjælper udsatte og sårbare unge,” fortæller Frank Weinberger, som er én af tovholderne på Mere Monitor-projektet.

Verden Brænder 2020 kan snarest muligt købes på alle musiktjenester som iTunes, Spotify, Apple Music med flere.

FAKTABOKS: OM SANGEN

Teksten er skrevet af: Patrick Lund, Cecilie Saxe, Alberte Kragh, Jev, Sarah Ring, Marcus Bødker og Cecilie Kærbye – alle artister fra videoen.

Musikken er skrevet af: Sebastian Dahl, som spiller klaver, Lasse Wahlgren som spiller guitar, Simon Leggaard som spiller bas og Martin Larsen som har lavet trommetracket.

Mixing og mastering: Papa Branca

Her er omkvædet, så I kan synge med derhjemme:

“For vores verden stopper nu og vi må gå i ring.

Det handler ikke længere om magten og penge.

Men hvis vi står sammen nu, så er jeg sikker på.

At vi igen får hele verden op og stå.”