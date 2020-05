Tager besøgene et skridt ad gangen

Der er store smil rundt om på kommunens plejecentre, hvor beboerne igen - efter lang tids venten - har fået lov til at få besøg af deres familier. Foto: Arkivfoto

Åbningen for, at der nu kan komme besøg på plejecentrene, vækker glæde hos politikere og personale i Ballerup Kommune. Men der er også enighed om, at man må tage et skridt ad gangen i forhold til at passe på de udsatte ældre.

Af Ulrich Wolf

Endelig. Sådan er der nok mange der tænker om, at Ballerup Kommune nu er klar til at åbne for udendørs besøg på kommunens plejecentre.

Det har varet længe, inden man kunne få grønt lys fra sundhedsmyndighederne og åbne dørene på klem. Men nu glæder man sig til at komme i gang.

Både formand for social- og sundhedsudvalget, Lolan Ottesen (A), og direktør for center for voksen, sundhed og arbejdsmarked, Mette Vaaben Mortensen, glæder sig over at man nu kan give lidt gensynsglæde til de hårdtprøvede ældre og pårørende.

”Vi har ventet siden 1. maj og vi har været klar. Hvorfor det har varet så længe, ved vi ikke, men det er i hvert fald på tide. Vi ser frem til, at der nu kan komme besøg. Det løfter livskvaliteten for både pårørende og beboere. De meget friske beboere har lidt store afsavn og har savnet deres pårørende. Men for de beboere, der måske ikke er så kognitivt velfungerende, eksempelvis demente, er det også vigtigt, at de får vedligeholdt genkendeligheden. Så på alle måder er det en god udvikling,” siger Mette Vaaben Mortensen.

Hun erkender, at reglerne er restriktive og at man går med livrem og seler.

Meget forsigtigt

”Der er tale om en risikogruppe og derfor er vi nødt til at være forsigtige. Nu må vi se de næste to-tre uger og så må vi handle derefter. Derfor må de pårørende også få det bedste ud af det, selvom vi godt ved, at besøgene ikke er så optimale, som man kunne håbe eller ønske,” siger hun.

At besøgene skal foregå udendørs, giver visse udfordringer, blandt andet hvis vejret bliver dårligt.

”Hver enkelt center må indrette sig alt efter, hvad der er muligt. Nogle har plads og store haver, andre må indrette pavilloner og terrassevarmere. Men det vigtigste er, at man nu kan se hinanden igen,” siger Mette Vaaben Mortensen.

Også hos udvalgsformand Lolan Ottesen er der glæde over, at man nu kan få genskabt en lille flig af en normal hverdag.

Gode ideer

”Reglerne er meget restriktive, både dem som vi har fået fra myndighederne og vores egne. Men vi har valgt at tage det skridt for skridt for at prioritere sikkerheden først. Det er jo udsatte borger. Samtidig er der et stort arbejde, inden man overhovedet kan få et møde i stand, idet nogle beboer kræver mere end andre. Men vi er glade for, at vi nu kan skabe lidt kontakt mellem beboerne og deres pårørende og vi har fået mange positive tilkendegivelser over, at det nu kan lade sig gøre,” siger Lolan Ottesen, som også ser frem til at kreativiteten skal råde, når det kommer til de lokale løsninger.

”Plejecentrene er forskelligt indrettet, så der vil måske komme nogle gode lokale løsninger, når folk skal mødes. Dem glæder vi os i udvalget til at se og at man kan udveksle dem med hinanden,” siger Lolan Ottesen.