Bodil Jørgensen på genbrugsvisit

Bodil Jørgensen er vild med genbrug og så er hun ambassadør for Folkekirkens Nødhjælp. Foto: Kaj Bonne

I anledningen af genåbningen af Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Centrumgaden var generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen og ambassadør Bodil Jørgensen på besøg.

Af Mia Thomsen

”Jeg er blevet kimet ned af vores frivillige, som har spurgt: ’Må vi ikke nok åbne butikken’. Så det var rigtig dejligt, da det endelig kunne lade sig gøre i forrige uge,” fortæller Anni Mahler, som er butiksleder i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Centrumgaden i Ballerup.

Hun tager – sammen med flere af butikkens frivillige – glad imod dagens første kunder tirsdag den 12. maj. Og det er ikke hvem som helst, der stikker hovederne indenfor i den flotte genbrugsbutik, for denne dag har både generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen, og skuespiller Bodil Jørgensen meldt deres ankomst.

Postej og flødeboller

Bodil Jørgensen er ambassadør for Folkekirkens Nødhjælp og så er hun inkarneret genbrugsfan. Normalt trawler hun hylderne i sin lokale genbrugsbiks i Brede, hvor hun bor. Men da denne stadig er lukket på grund af corona-pandemien, er det nu Ballerupbutikkens tur til en gennemgang.

”Ah, her dufter dejligt af genbrug – altså på den gode måde. Her dufter af pænt og rent tøj,” udbryder Bodil Jørgensen, da hun træder ind i butikken og hilser på Anni og de andre frivillige.

Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen (tv), og skuespiller Bodil Jørgensen besøgte genbrugsbutikken i Centrumgaden, hvor butiksleder Anni Mahler (th) fortalte om genåbningen og de frivilliges glæde ved at være tilbage i butikken. Fotos: Kaj Bonne

”Hvor er det dejligt at kunne komme ud og shoppe igen efter så lang tid,” siger Bodil, der hurtigt finder vej til bogreolen, hvor et eksemplar af Regine Deforges’ ’Pigen med den blå cykel’ ryger i kurven, inden hun også finder et par hæklede sutsko og en bluse til datteren Rigmor og en fin grøn terrin.

”Min mand er begyndt at lave postejer, så jeg har faktisk ledt efter sådan en,” siger hun glad og fortæller, at hun og datteren Rigmor også har brugt corona-tiden på at prøve nye ting i køkkenet.

”Vi kastede os ud i at lave hjemmelavede flødeboller, og det var Rigmor altså god til,” siger Bodil og tilføjer grinende, at vi vist nok er nogle, der har taget lidt på her i coronatiden.

Mistet mange penge

De mange uger med lukkede butikker har været hårde for Folkekirkens Nødhjælp og de frivillige.

”Nedlukningen har betydet, at vi har tabt omkring halvanden million kroner om ugen,” fortæller generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen og fortsætter:

”Det vil få stor betydning for vores programmer og arbejdet med verdens fattigste. Selv om størstedelen af genbrugsbutikkerne er påbegyndt en gradvis åbning, går der mange måneder, før butikkerne igen kan holde åbent på samme måde, som før krisen.”

Men det har også været hårdt for de frivillige, fortæller butiksleder i Ballerup, Anni Mahler.

”Vi er 39 frivillige her i butikken og halvdelen af os har været med siden starten for 14 år siden. Man kommer jo til at kende hinanden rigtig godt, og så er det svært, når man lige pludselig ikke kan mødes, som man plejer,” siger Anni.

Men nu er butikken altså – ligesom mange andre – igen åben og klar til besøg.