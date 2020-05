Chokolade-kø ved Toms

Bilerne holdt i en lang kø fredag formiddag, for at få chokolade til gode priser. Foto: privatfoto

Tilbud Der var ekstraordnær kø ved chokoladekrydset i Ballerup fredag morgen. Myldretiden skyldes, at der var lagersalg p-pladsen ved Toms, hvor hundredevis af biler ventede på at køre ind for at købe pakker med godter.

Af Ulrich Wolf