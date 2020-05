De unge har savnet hverdagen

STU-eleverne Nicolai Bojesen og Lucas Rasmussen er meget glade for, at være tilbage på gården, hvor den både står på praktisk arbejde med dyrene og undervisning i dansk og matematik. Foto: Kaj Bonne

De unge på Grantoftegaard har fået nok af ’’coronafri’’ og er glade for nu endelig at være tilbage i vante rammer.

Af Mia Thomsen

”Jeg var ved at gå ud af mit gode skind. Det var jeg virkelig,” siger Nicolai Bojesen.

Han er 24 år og tilknyttet Grantoftegaard, hvor han er i gang med sin STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse), som er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Efter mange uger hjemsendt på grund af corona-nedlukningen er han – og nogle af de andre unge – nu langt om længe tilbage på gården. Tilbage til en hverdag, der har været savnet for de unge, der trives bedst med faste og forudsigelige rammer.

”Altså den første uge hjemme var da okay, men så blev jeg lidt træt af det og ville gerne tilbage hertil igen. Jeg havde jo ikke rigtig noget at lave derhjemme, så jeg sov bare længe, og når jeg stod op, var jeg sammen med vennerne, drak og hyggede os,” fortæller han.

Strukturen var væk

Og Nicolai var ikke den eneste, der savnede hverdagen, fortæller Lotte Max Bank, som er underviser på Grantoftegaardskolen.

”Jeg havde mange af de unge i røret – dels for at hjælpe dem med fjernundervisningen, men i lige så høj grad for at høre, hvordan dagsformen var. Flere af dem følte sig ensomme. En del af de unge bor jo alene og mangler netværk, så det kan være svært bare at gå derhjemme. De havde ikke rigtig noget at stå op til om morgenen, og den struktur, de var vant til, blev taget fra dem,” forklarer hun.

Derfor tog de på Grantoftegaard også beslutningen om, at nogle af eleverne kunne vende tilbage til skolen og staldene allerede i forrige uge – selvfølgelig med alle de forbehold i forhold til plads, hygiejne og afstand mellem mennesker, som også gælder alle andre steder i disse coronatider.

Lucas Rasmussen, Nicolai Bojesen og underviser Lotte Max Bank. Foto: Kaj Bonne

Godt at være tilbage

Den genvundne hverdag glæder både Nicolaj og hans klassekammerat Lucas Rasmussen. Han er 21 og har været tilknyttet Grantoftegaard i cirka fire år – først i praktikforløb og nu som STU-elev.

”Det er rigtig godt at være tilbage. Vi er temmelig tætte herude. Vi både arbejder sammen og har et godt socialt sammenhold. Så det er et rart sted at være,” fortæller han.

Han drømmer om engang at blive dyrepasser i Zoologisk Have, så livet på Grantoftegaard er helt perfekt. Her får han både mulighed for at passe de mange dyr og samtidig modtage undervisning i dansk og matematik.

”Det er altså også meget bedre at være træt om aftenen, fordi man har arbejdet og været i gang hele dagen, end at være træt, fordi man ikke har lavet noget,” tilføjer Nicolai, mens Lucas nikker.

Nu glæder de unge og underviser Lotte Max Bank sig bare til, at de sidste unge – blandt andet dem på ressourceforløb også kan få lov at komme tilbage på gården, så det efterhånden kan blive helt normal hverdag igen.