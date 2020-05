Otteårig ramt to gange af vildfarne golfkugler

Peter Valaitis er nu to gange på kort tid blevet ramt af vildfarne golfbolde. Den ene gang i brystet og den anden gang i hovedet. Nu er både han selv og hans mor utryg ved at han cykler rundt i det ellers populære område ved Harrestrup Ådal. Foto: Kaj Bonne

Hele to gange i april er otteårige Peter blevet ramt af golfkugler, når han er cyklet forbi golfbanen ved Harrestrup Ådal. Nu frygter hans mor for sikkerheden og efterlyser handling.

Af Ulrich Wolf

En ganske almindelig dag i april i det corona-nedlukkede Danmark tog otteårige Peter Valaitis sin cykel, som han har gjort så ofte før, og cyklede på stierne i Harrestrup Ådal. Cykelstien fører ned mod legepladsen ’Haren i Ådalen’ og løber tæt på Hjortespring Golfbanes såkaldte Marbækbane, hvor spillerne går og svinger køllerne lige op ad de forbipasserende.

Denne dag skulle det dog gå ganske anderledes. Pludselig bliver Peter ramt af en golfbold i brystet med fuld fart. Der er så meget kraft på bolden, at han bliver slået af cyklen. Han har en kraftig læderjakke på, der afbøder slaget lidt, men smerten fortager sig først dagen efter.

Få dage senere er den gal igen. Han kommer kørende ved fårefolden og bliver denne gang ramt i hovedet af en vildfaren bold. Heldigvis har han cykelhjelm på og slap derfor for yderligere mén.

Men forskrækkelsen sidder i både ham og hans mor, Tina endnu, flere uger efter.

Nu efterlyser Tina Valaitis en form for sikkerhed.

Det er livsfarligt

”Jeg har selv oplevet at komme gående igennem selve golfbanen på den offentlige sti, der løber parallelt med stien gennem fårefolden. Jeg blev chokeret over, at spillerne ikke mener, at de bør holde inde med deres udskydning, mens man passerer. Da min søn blev ramt første gang ænsede spilleren det ikke engang. Anden gang fik han dog en undskyldning. Det er jo livsfarligt og som mor er det blevet rigtig utrygt, at sende min søn den vej,”siger Tina Valaitis.

Hun fortæller, at hun ellers har sendt sønnen mere ud på cykel i denne tid, hvor der både har været nedlukning og samtidig bedre vejr, men at hun nu prøver at undgå det.

”Det er jo et område, hvor der er rigtig mange børn, der leger og opholder sig. Jeg er generelt utryg ved det, der foregår og mener, at klubben må forholde sig til det,” siger Tina Valaitis.

Også Peter er blevet mærket af oplevelserne.

”Jeg er blevet lidt bange for at cykle hernede og hvis der er nogen på banen, så stopper jeg op og går langt væk,” siger han.

Ekstra hensyn

Hos Hjortespring Golfklub beklager man hændelserne.

”Der står skilte om, at man skal tage hensyn og banen har ligget der i 40 år, så det er sjældent, at vi oplever den slags. Men jeg beklager meget, at han har haft den meget ubehagelige oplevelse. Jeg er ked af, at forældrene ikke har henvendt sig til os, så kunne vi eventuelt få afklaret, hvem der har været involveret,” siger Christian Holm, bestyrelsesformand for Hjortspring Golfklub.

Han opfordrer Tina Valaitis til at henvende sig til klubbens sekretariat og samtidig vil han indskærpe overfor spillerne, at der skal vises ekstra hensyn til de mange, der færdes i området.

”Lige præcis området omkring ådalen er vores mest sårbare område, hvor mange færdes tæt på banen. Vi har en meget klar politik om, at man skal vise hensyn, men jeg skal netop til at skrive til vores medlemmer i anledning af den nye sæson, så jeg vil igen indskærpe reglerne for alle vores spillere. Og som sagt, så beklager jeg meget på klubbens vegne,” siger Christian Holm.

Ifølge Tina Valaitis kunne klubben overveje en decideret afskærmning omkring banen, men det afviser Christian Holm.

”Det er et meget stort område, så det er nok ikke praktisk muligt. Men som sagt er alle spillere opmærksomme på at tage hensyn, og det skal vi indskærpe igen,” pointerer han.