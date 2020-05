læserbrev Hvis den grønne omstilling skal lykkes i Ballerup Kommune, og i øvrigt i alle andre kommuner, skal vi have mulighed for at investeringer i klimavenlige teknologier, der kan fremme den grønne omstilling og gøre det nemt og attraktivt at vælge klimarigtigt.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), gruppeformand Enhedslisten

Regeringen er netop kommet med deres klimaplan og den skal mildest talt opjusteres for at vi kan komme i mål med 70 procent CO2-reduktion. Klimaplanen har således aktualiseret kommunernes helt nødvendige rolle i at tage klimaansvar.

Kommunerne er eksempelvis den største bygningsejere i Danmark og har som sådan mulighed for at gå forrest i at reducere udledningen af CO2 og forbruget af ressourcer i bygningsdriften. Ligesom kommunerne spiller en vigtig rolle i den samlede grønne omstilling af trafik, ressourceforbrug og er afgørende for hvor nemt og smidigt virksomhederne kan tage grønne initiativer.

På kommunalbestyrelsesmødet den 25. maj har Enhedslisten derfor foreslået, at Ballerup Kommune sender en samlet opfordring til KL om at suspendere budgetloven i 2021 – med følgende budskab:

Udligningsreformen giver samlet set kommunerne mulighed for at bruge flere penge på service og anlæg, end de eksisterende økonomiske rammer åbner op for.

I 2021 er der brug for, at kommunerne aktivt arbejder for at kickstarte den grønne omstilling, klimaløsninger og beskæftigelsen.

Hertil kommer, at kommunerne – ud over midler til at finansiere den demografiske udvikling og udgifterne i den forbindelse – har brug for samlet et løft i velfærden og mulighed for at dække kommunernes ekstra udgifter til sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Derfor er det oplagt, at budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021.