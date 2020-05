Aktivitetsdag i rideklubben

En del af ridepigerne måtte nøjes med jernhestene, da Ballerup Rideklub holdt aktivitetsdag.

ridning Medlemmerne fra Ballerup Rideklub gik, løb, cyklede og red sig gennem den landsdækkende aktivitetsdag i torsdags.

Af Redaktionen

På Kr. Himmelfartsdag støttede mere end 50 medlemmer fra Ballerup Rideklub op om den landsdækkende aktivitetsdag ’Aktive sammen hver for sig – i ridesporten’, der havde til formål at indsamle penge til de trængte rideklubber i Danmark, som har måtte holde lukket på grund af coronapandemien.

Nu er rideklubberne – herunder Ballerup Rideklub – stille og roligt ved at åbne igen, dog stadig under strikse retningslinjer.

Aktivitetsdagen begyndte i Ballerup med at små grupper mødtes udenfor klubben – selvfølgelig efter gældende retningslinjer i forhold til antal og afstand, og så havde et af klubbens medlemmer planlagt både gå-, cykel- og løberuter, som deltagerne kunne kaste sig ud i på den fine solskinsdag – og så var der selvfølgelig også dem der lige skulle motionere hestene.

Både børn, forældre og firbenede fik en masse kilometer i benene. Billeder fra dagen blev delt på Instagram og Facebook med hashtagget #aktivesammenhverforsig, så hesteinteresserede fra hele landet kunne følge hinandens aktiviteter på dagen.

Initiativet til den landsdækkende aktivitetsdag, blev startet af Trolle Company, som sælger ridetøj, og Dansk Rideforbund. Der er blevet solgt t-shirts, hvor overskuddet er gået til en støttepulje. Overskuddet herfra, plus diverse donationer fra andre ride- og hesteinteresserede organisationer, er endt på over 500.000 kroner som rideklubberne kommer til at kunne søge om støtte fra, hvilket Ballerup Rideklub også vil gøre.