Lokalt fitness-par håber på snarlig bedring

Tim Sommer og Kirstine Koch har i flere måneder været helt lukket ned på grund af corona-krisen. Nu håber de, at den snart kan komme i gang, blandt andet med deres nye center i Ballerup Centret. Foto: Arkivfoto

Det driftige lokale Loop fitnesspar Kirstine Koch og Tim Sommer har været hårdt ramt de seneste måneder. Men deres nyeste fitnesscenter i Ballerup Centret er stadig på vej.

Af Ulrich Wolf

Rigtig mange brancher har været hårdt ramt af den store coronakrise. Mens store dele af samfundet efterhånden lukker op og mange får lidt mere gang i butikken, så er fitnesscentrene stadig lukket. Det har naturligvis ramt mange rigtig hårdt, blandt andet det ellers driftige og stort ekspanderende lokale Loop-par, Kirstine Koch og Tim Sommer.

De har flere motionscentre i området, har netop åbnet et nyt Loop-center i Måløv og havde et nyt på vej i Ballerup Centret, der skulle åbne i marts, da krisen ramte og lukkede dem helt ned.

Nu har de to levet uden indtægt i snart tre måneder, mens deres kommende center i Ballerup Centret stadig står tomt og ufærdigt hen.

Men trods de hårde tider, håber de på snarlig bedring.

”Vi håber at komme i gang snarest. Vi har fået lønkompensation til vores medarbejdere og lidt andre ting, så det er vi glade for. Men vi har ingen omsætning haft i flere måneder. Samtidig har vi lige investere stort i nye centre, så det er ikke sjovt. Vi havde et åbningstilbud i vores nye center i Måløv, så vi tjente vel omkring 800 kroner, inden vi måtte lukke. Det er jo ikke ret meget. Så vi er så klar til at komme i gang,” siger Tim Sommer, som samtidig forsikrer, at der nok skal komme et nyt Loop-fitness i Ballerup Centret.

”Der er en kontrakt på lokalet i Ballerup Centret og vi har de desuden fået udskudt huslejen. Det har hjulpet meget. Så vi skal nok få gang i det nye Loop i centret. Men vi må nu afvente, hvad der sker den kommende tid,” siger Tim Sommer.