EM i teamgym udskydes til 2021

Der bliver rig mulighed for at se nogle af verdens dygtigste gymnaster, når europamesterskaberne i teamgym afvikles i Ballerup Super Arena - dog er komkurrencerne udskudt til april næste år på grund af coronapandemien.

gymnastik Gymnasterne må vente lidt længere på at få afgjort det kommende EM i teamgym, der skal afvikles i Ballerup. Mesterskabet udskydes til 2021 på grund af coronapandemien.

Af Mia Thomsen

Glæden var stor tilbage i 2017, da det blev offentliggjort, at Danmark havde fået værtskabet ved europamesterskaberne i teamgym – og at det skulle afvikles i Ballerup Super Arena i oktober 2020.

Men nu hvor tiden nærmer sig, står det klart, at usikkerheden omkring hele corona-situationen gør, at også denne store sportsbegivenhed må udskydes.

”Der er stadig for mange usikre faktorer i forhold til at skulle afholde så stort et internationalt event allerede til efteråret. Derudover har vi været i kontakt med de andre europæiske gymnastikforbund og både der og her i Danmark, er der på nuværende tidspunkt ikke mulighed for optimale træningsforhold,” forklarer Kim Kløve Lassen, som er præsident for EM i teamgym.

Svær men nødvendig beslutning

Arrangørerne bag EM i teamgym; Danmarks Gymnastik Forbund, Sport Event Denmark og Ballerup Kommune har derfor besluttet, at flytte mesterskabet til 14.-17. april 2021.

”Sundheden og sikkerheden for gymnaster, frivillige, publikum og alle andre involverede under EM i Ballerup er topprioriteten, så selvom det er en svær beslutning, er det en nødvendig beslutning,” siger Kim Kløve Lassen.

Forsvarende europamestre

Teamgym, som tidligere gik under betegnelsen spring-rytme, blev introduceret som konkurrencedisciplin i Danmark i 1970’erne og er i dag den mest populære konkurrenceform inden for gymnastikken herhjemme. Danmark er en af de dominerede nationer inden for sporten og er forsvarende europamestre på herresiden.

Teamgym er en holdsport for mænd og kvinder og der konkurreres i tre discipliner: Rytmisk serie, spring på fiberbane, og spring i mini-trampolin.

Det kommende EM i Ballerup Super Arena forventes at blive det største europamesterskab i teamgym nogensinde.