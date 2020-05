24-årig mand idømt forvaring på ubestemt tid

Genrefoto Foto: Rigspolitiet

politi En mand blev fredag idømt lovens strengeste straf for blandt andet at have skudt en mand i benet på Pederstrupstien i Ballerup sidste år. Fire andre blev ligeledes dømt i den omfattende sag.

Af Ulrich Wolf

En 24-årig mand blev fredag idømt forvaring i en sag om drabsforsøg og rå vold. Han blev dømt for blandt andet at have skudt en mand i låret på Pederstrupstien i Ballerup den 20. juli sidste år. Desuden blev han også dømt for et drabsforsøg i Søborg en lille måned tidligere.

Udover den 24-årige mand blev også to andre mænd og to kvinder dømt i samme sagskompleks, hvor de blev dømt for medvirken til drabsforsøget i Søborg samt for at opbevare våben og transport af gerningsvåben.

De tre mænd blev dømt for sammen at have opsøgt en jævnaldrende mand på dennes bopæl i Søborg den 30. juni sidste år, hvor de sammen med fire andre ukendte medgerningsmænd truede ham med en skarpladt pistol og efterfølgende overfaldt ham i hans have med et stort antal slag og spark i hovedet og på kroppen. Undervejs tildelte de ham også fem knivstik i overkroppen.

Retten fandt det bevist, at de tre mænd med overvejende sandsynlighed måtte have vidst, at offeret måtte dø, hvis det ikke havde været for den efterfølgende akutte lægelige behandling. De blev også dømt for at have været i besiddelse af et skarpladt skydevåben på et offentligt sted.

Alvorlig sag

”Dommen i dag er kulminationen på en længerevarende efterforskning hos Københavns Vestegns Politi og jeg er som anklager tilfreds med, at retten og nævningetinget ved dommen i dag har understreget alvoren af det, der er foregået både under, men også efter drabsforsøget i Søborg,” siger anklager ved Københavns Vestegns Politi, Julie Engstrøm Skovgaard.

Den hovedtiltalte 24-årige blev af retten vurderet til at være så farlig for andres liv og helbred, at de fandt det påkrævet at idømme ham forvaring på ubestemt tid. Der blev lagt vægt på, at han tidligere gentagne gange er dømt for vold, røveri og drabsforsøg og at nu igen blev dømt for personfarlig kriminalitet.

”Det er heldigvis forholdsvis sjældent, at så relativt unge personer bliver vurderet så farlige, at en dom til forvaring på ubestemt tid er den eneste mulighed for at beskytte borgerne mod personen. Men jeg må sige, at jeg er tilfreds med, at nævningetinget i det her konkrete tilfælde var enige med Retslægerådets indstilling og vores påstand i sagen,” siger Julie Engstrøm Skovgaard.

Udover forvaringsdommen til den 24-årige blev de to øvrige mænd idømt ni års fængsel, mens de to kvinder blev idømt henholdsvis to et halvt års fængsel og en behandlingsdom.